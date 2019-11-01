退休金至少1千萬才夠用　保德信投信調查：6成民眾目前準備不到300萬

▲ 越來越多年輕族群著手進行退休準備，但離理想退休金準備仍有一段距離。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

隨高齡、少子化的來臨，退休金準備不再是特定族群專屬議題，保德信投信為了解各類族群對於退休金準備態度和行為，透過網路進行退休準備調查。此份調查顯示，高達7成民眾認為退休金準備至少要新台幣一千萬才夠用，但超過6成民眾目前所準備退休金不到300萬。

保德信投信退休理財調查發現，高達7成民眾認為退休金準備至少要新台幣一千萬才夠用。逾9成民眾已關注與進行退休金準備，調查顯示，退休金不再屬於中年族群所擔憂話題，隨年金改革和退休缺口擔憂，已有八、九年級生主動開始關注或已規劃退休金。

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然而根據調查，超過6成民眾目前所準備退休金不到300萬，大家最擔憂退休壓力來自「財務費用」和「醫療費用負擔」的不足，並且有81%民眾希望退休後第二人生，每月能夠擁有穩定現金流，近4成民眾預估每月退休費用約3~5萬。

更有趣的是，大多數受訪者對於退休後生活費用主要來源的認知，超過7成認為要靠銀行存款或自行投資理財，僅20%少數受訪者認為可仰賴政府/企業退休金，顯示國人已有「退休靠自己」明確認知。

此外，調查中也發現針對退休理財工具，高達8成受訪者選擇基金，其次才是保險與股票。不論選擇哪一種投資工具，保德信投信建議，投資人都應該盡早開始規畫退休藍圖，若能從踏入職場開始就多留意各項理財工具特質，搭配自身風險承受度，並且以適當金額投資適合商品，相信可找到最適合自己的退休理財模式。

保德信投信表示，民眾對於退休準備認知和危機感已提升，然而行動力尚顯不足。因為退休金準備需要長時間的累積，愈早開始愈好，才能將投資年限拉長，並透過複利效果有效累積足夠的退休金。若民眾退休想要有好的生活品質，就要開始選擇財富規劃方式，若要有理想品質退休生活，退休後所得替代率大約是6～7成，也就是退休後的每月生活金要能夠有退休前每月所得的6～7成，越早開始行動且透過積極理財管道，就越容易達成心目中的理想退休金目標。

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