萬聖節7歲女童「扮小蜜蜂」上街要糖　遇槍擊「頸、胸中彈」兇手仍在逃！

▲芝加哥一名7歲女童上街玩「不給糖就搗蛋」慶祝萬聖節，竟被流彈波及。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國芝加哥（Chicago）一名7歲女童31日穿上「小蜜蜂」的服裝，與家人上街參加「不給糖就搗蛋」（Trick-or-Treat）活動，慶祝萬聖節，卻遇到槍擊事件。她無辜受到流彈波及，脖子、胸部各中了一槍，被緊急送往醫院，情況相當危急。據了解，警方仍在追捕逃逸的槍手。

7-year-old girl shot in chest while trick-or-treating



3700 block of West 26th Street, Chicago -



coverage: https://t.co/M6S3wNtMmF pic.twitter.com/Jp4VkbAlZE — john j. kim (@jkimpictures) November 1, 2019

綜合《每日郵報》、《芝加哥太陽報》報導，女童裝扮成小蜜蜂，與家人一起上街玩「不給糖就搗蛋」，大約下午5時30分卻被槍擊，頸部與胸部中彈，身受致命傷，雖然立刻被送醫急救，但至今仍沒有脫離險境。

《紐約時報》報導，警方表示，3名嫌犯當時正在追趕一名31歲男性，在過程中拔槍開火，打中對方的左手，但流彈卻波及到一旁的無辜女童。警局發言人古烈爾米（Anthony Guglielmi）指出，小女孩應該不是目標，而是「意外的受害者。」

BREAKING NEWS: shots fired near 26th and Lawndale in Little Village neighborhood. Reports of a girl injured. She received help at nearby business. @cbschicago pic.twitter.com/P6IoIAbqNw — Jermont Terry (@JermontTerry) October 31, 2019

警官阿里托（Rocco Alioto）表示，「一個7歲小孩跟家人在外面玩『不給糖就搗蛋』，就像其他人一樣。這種事情不應該發生在任何地方，也不應該發生在這座城市。」他提到，警方研判，槍手應該是徒步逃走，同仁正在案發地點附近查訪目擊者，並且調閱監視錄影畫面。據了解，截至31日晚上，還沒有任何嫌犯被逮捕。

芝加哥消防局發言人蘭福德（Larry Langford）悲傷地說，他從業20年以來，從沒有在萬聖節處理過兒童槍擊案例，「這是一個非常悲慘的情況，但是在芝加哥並不常見。」

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