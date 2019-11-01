撒旦男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童頸重創死在老師懷中

▼影片取自youtube／Life Новости

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯近日發生一起隨機殺人案件，36歲的帕茲迪夫（Denis Pozdeev）帶著刀械突然闖進幼兒園裡，朝著6歲男童賽文科夫（Kirill Savenkov）的脖子狂砍，並瘋狂大喊「撒旦指使我做的」！保全隨後將帕茲迪夫壓制，但賽文科夫早已沒有心跳，死在幼稚園老師的懷中。

根據英國《每日郵報》報導，留著神似中東人鬍鬚的帕茲迪夫，在當天來到納里揚馬爾（Naryan-Mar）的斯卡茲卡幼兒園（skazka kindergarten），當時幼兒園內的孩童都在午睡，且保全並未將他攔下，因此他順利進到孩童睡覺的房間內開始行凶。帕茲迪夫一進去就開始大叫「撒旦指使我做的！」並隨機抓住了睡在角落的賽文科夫，用刀子對他的脖子狂刺。

隨後保全抓住了帕茲迪夫並交給警方，但幼小無辜的生命早已無法挽回。據悉，今年是賽文科夫在幼兒園的最後一年，明年就要上小學，卻慘死在惡魔的手下。男童的父親康斯坦丁（Konstantin）和母親葉蓮娜（Yelena）身心也受到重創。

帕茲迪夫向警方表示，他是因為出現幻覺才會闖入幼兒園裡，在裡面時又把賽文科夫當作怪物，且腦海中一直出現一個叫他犯罪的聲音，因此才會失手攻擊了賽文科夫。警方隨後在他住的公寓內搜索出幾張紙，上面寫著有關於此幼兒園的相關訊息，因此很可能是預謀的犯罪。

俄羅斯媒體報導，帕茲迪夫應該有長期酗酒或吸毒的問題。目前帕茲迪夫也被依謀殺未成年人、過失殺人等3項罪名起訴，俄羅斯調查委員會已正式進行調查。

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