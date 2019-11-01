若被槍擊「梅蘭妮亞不會哭」！　川普開老婆玩笑被指夫妻失和

▲ 川普與梅蘭妮亞分送萬聖節糖果給前來白宮的學生。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）的一舉一動都是媒體焦點，與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）間的互動更是受到大眾關注。據傳川普日前在共和黨一場募款餐會上提到，如果自己遭受槍擊，梅蘭妮亞不會為他哭泣，開了妻子一個玩笑。網友也翻出過去種種跡象猜測，2人感情並不和睦。

川普上月29日晚間出席一場私人餐會，發言時提及一系列話題，包括他近期面臨的彈劾調查及伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡等。他也提及2017年的棒球場槍擊案，當時包括現任眾議院少數黨黨鞭史卡利斯（Steve Scalise）等多人遭到攻擊。

談及史卡利斯的傷勢時，川普稱他是「堅強的共和黨人」，同時提起史卡利斯妻子的反應。川普表示，前往醫院探望時看見史卡利斯的妻子哭得淚流滿面，「我是說，沒有多少妻子對這種悲劇會有這樣的反應。我知道我妻子不會。」

事實上，過去也有許多人認為，川普與梅蘭妮亞的肢體互動一點也不熱絡，梅蘭妮亞也經常拒絕在公共場合和丈夫牽手。日前在白宮一年一度的萬聖節「不給糖就搗蛋」活動上，這對夫妻開玩笑的將糖果放在身穿小小兵服裝的孩子頭上，影片馬上在網路上瘋傳，還讓他們登上頭條。

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