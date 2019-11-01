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虎航揪太太們「一起去看歐巴！」　明年1月開航韓國首爾仁川搶市

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▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航今（1）日宣佈自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航今（1）日宣佈自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

記者林淑慧／台北報導

韓流發威帶動韓國旅遊風潮，台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航今（1）日宣佈自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線，將直飛韓國第一大城，也是虎航繼大邱、濟州島、釜山之後，進軍韓國的第4條航線，穩坐國籍航空韓國航點王。

台灣虎航主管表示，近些年「韓流」發威，無論是韓星、韓劇、K-POP、韓時尚，還是紅咚咚的韓國料理都在全球掀起一股跟風熱潮，台灣旅客前往韓國旅遊的人次更是逐年增加，決定開航直飛韓國第一大城，約韓劇迷的「太太們」一起暢遊韓劇熱門景點。

請繼續往下閱讀...

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年11月4日上午10:00起至2019年11月5日晚間23:59推出單程未稅新台幣1,099起的價格，搭乘日期為2020年1月3日起至2020年3月28日止，台灣虎航主管也提醒，優惠機票數量有限，有興趣的民眾欲購從速。

▲台灣虎航董事長張鴻鐘（圖中）上任以來，不僅讓台虎航轉虧為盈，更連續二年獲利，營運實績可說是虎虎生風。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣虎航董事長張鴻鐘（圖中）上任以來，不僅讓台虎航轉虧為盈，更連續二年獲利，營運實績可說是虎虎生風。（圖／記者黃克翔攝）

另外，台灣虎航目前機隊共有11架A320，營運主力在於日本航線，佔其整體將近八成的運能，加上與旅行社合作率先搶進佐賀、旭川等日本二線城市航點，已在旅遊市場打響名號，成為台灣虎航的競爭優勢。

依據財報，台灣虎航2018年財報獲利約10億餘元，已連續兩年繳出盈餘，去年賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞，預計於明年第四季正式掛牌上市。

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