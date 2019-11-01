中經院公布10月PMI續揚至51.1%　5月以來首度擴張

▲中經院院長陳思寬，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布10月採購經理人指數（PMI）。數據顯示，PMI續揚1.1個百分點至51.1％，為今年5月以來首次呈現擴張；非製造業採購經理人指數（NMI）則連續8個月擴張，指數再升2.9個百分點到53.9%。

中經院指出，製造業PMI出現今年5月以來久違的首度擴張，其中新增訂單、生產指數及人力僱用，都呈現擴張，其中生產指數更是2018年10月以來最快擴張速度，人力擴用則是中斷二個月緊縮本月回到擴張。但供應商品交貨時間下降，存貨也持續緊縮。

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中經院院長陳思寬表示，由於蘋果iPhone新機拉貨力道下降、已過出貨高峰期，使得電子暨光學產業有部分指標擴張速度走緩，而拉抬10月PMI表現的主力產業轉為食品、化學及部分紡織業。10月支持PMI指數的變成是食品跟那個化學產業，這是因為聖誕節的旺季還有農曆年前的旺季，因此訂單比上個月增加，這個是主要原因。有部分紡織業受惠明年日本奧運的一些商品，所以訂單拉貨力道有增強。

陳思寬說，至於非製造業採購經理人指數(NMI)續呈擴張，主因是有百貨週年慶、航運旺季、結案核銷需求、年底有較多大型會議舉辦等，不過批發業受到製造業採購、存貨政策相對仍是保守影響，使得該項的商業活動、新增訂單連3月緊縮。

整體而言，陳思寬指出，廠商對明年景氣看法多是保守持平，未來仍須觀察農曆年旺季拉貨力道、歐美經濟走勢及原物料價格等三大因素。並提到，隨著今年5、6月美中貿易戰再度升溫後，帶動轉單效應，若能持續到明年，將有助於明年經濟表現。



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