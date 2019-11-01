鴻海董事長劉揚偉談5G時代：「規格制定者掌握主動權」

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日應邀出席台灣大學EMBA資管協會與台大資管系共同主辦的「IT×M 高峰論壇」，發表「5G時代的變局與機會」專題演說，分享鴻海在面對5G時代的企業經營方向，並談產品經理的重要性，而企業要推數位轉型，學生更要敢夢想遠大。

這場專題演說是劉揚偉接任鴻海董座之後，首次面對學生演講分享，會中談到5G時代是100倍速的時代，5G同時也啟動工業4.0時代，其中最關鍵的轉變就在數位轉型，雖然鴻海做為5G規格制定的參與者，但未來誰率先掌握新的產業鏈遊戲規則，誰就能在產業鏈重構中佔據主動，更能佔據全球產業鏈高利潤環節。

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劉揚偉引述數據，根據IHS Markit最新市場評估報告指出，2035年全球5G產值高達12.3兆美 元，相當於2016年美國消費者全部支出，超過中國大陸、日本、德國、英國、法國同年消費支出總和，而台灣可掌握的價值鏈，可望達到1340億美元。

劉揚偉表示，有別於過去只是創造新的工業技術，工業4.0時代將更著重於將5G物聯網垂直整合AI人工智慧，應用在智慧工廠、智慧城市、智慧家庭、智慧交通、數位醫療、遠距遙控機器人等產業，多樣性的技術同時間發展競爭；而數位轉型的重點場景就是海量設備的連接，把原來不可控的東西， 變成可感知、可測量、可進行動態管理，同時透過可視化的數據，發展加值商業模式，提升客 戶黏著度。

劉揚偉舉鴻海為例，鴻海在智慧製造目標中，就是以實現5G網絡垂直應用為目標，讓未來的工廠能夠數位虛擬和物理現實的融合，透過海量傳感器，產生出海量大數據，讓 AI 人工智能隨時在線的分析學習，並馬上將決策傳回位給全球的生產設備、機器人、設計研發與供應商。

同時，劉揚偉期許學生要敢於夢想偉大，因為台灣科技業因PC時代崛起而成功，卻也因為這成功的商業模式失去創造力，所以大家應該強調未來所創造的理想價值、 貢獻及如何解決問題，千萬不要拘泥於過去的營收報表，並勉勵學生，在百倍速時代與時俱進的充實自己，Dream big是這個時代最有價值的投資。

談到充實競爭力，劉揚偉認為，「產品經理」將會是市場的珍貴人才，今天台灣所擅長的OEM/ODM模式獲得極大成功，是全球品牌商不可或缺的戰略夥伴，但「產品經理」角色卻被弱化，難以在產業鏈的金字塔頂端競爭，但產品經理思維除了得具備分析能力、進行決策之外，還需要當別人都沉浸於現狀時，能夠有敏銳嗅覺，掌握未來產業方向與趨勢。



劉揚偉表示，事實上，直接面對市場時，產品經理的好壞，將是整個產品成敗的關鍵，因為消費者的需求是不明確的，甚至消費者本身也不知道需要什麼，所以厲害的產品經理思維，就能讓企業具備了預測的能力，能在B端與C端的產品與服務 上，與全球一流企業在金字塔頂端競爭 。

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