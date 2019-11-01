2019全球百大科技研發獎　台灣科技專案勇奪5大獎

▲左起為金屬中心楊光勳、工研院副組長江佩馨、紡織所協理陳宏恩、資策會執行長卓政宏、經濟部次長林全能、工研院院長劉文雄、金屬中心執行長林秋豐、技術處副處長林德生、工研院副所長程瑞曦、資策會所長謝文泰。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導



素有科技產業奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）2019年獲獎名單今（1）日出爐，經濟部技術處支持的科技專案大豐收，共有工研院、資策會、金屬中心、紡織所等四個單位，勇奪五項大獎，並與麻省理工學院(MIT)林肯實驗室、美國太空總署(NASA)與阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory)等知名機構並列殊榮。

今年獲獎五項科專技術，包括「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」、「智慧農業數位分身」、「DIFA高間距噴氣織機」、「協同搬運模組」，已分別與台大醫院、致茂電子、台鹽綠能、紡織業秀平等機構及業者展開合作，落實科專產業化的成果。

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▲工研院全球首創「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」。（圖／工研院提供）



經濟部次長林全能指出，「世界經濟論壇」（WEF）將台灣列為全球四大「超級創新國」，2018年法人科專促成廠商投資金額新臺幣577億元，平均每投入1元科技專案經費，創造4.39元投資效益，歷年至今科專已累積近3萬筆專利暨可移轉技術資料，補足企業的技術研發需求，成效亮眼。

林全能表示，科專成果已經連續12年獲得全球百大科技研發獎的榮耀，細數12年來獲獎的53項技術，超過九成獲獎技術已技轉國際大廠或國內廠商，例如儒鴻、中鋼、台泥、有量科技等，也有不少獲獎技術成立新創公司，讓創新真正落地產業化。



今年科專成果共獲五項大獎，工研院全球首創「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」，透過人工智慧控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，解決未來電動車數量大增，隨之衍生的汰役電池問題，創造資源永續再利用與再生能源商機。

▲工研院首創全球唯一的「仿生多突狀磁珠製備技術」。（圖／工研院提供）

癌症至今仍是人類大敵，工研院首創全球唯一的「仿生多突狀磁珠製備技術」，經台大醫院同步測試證實，這項技術可有效活化免疫T細胞，為「精準醫療」帶來新商機，預計在2020年推出臨床用GMP等級的產品，成為癌症治療要角。

▲資策會「智慧農業數位分身」技術。（圖／工研院提供）



至於資策會「智慧農業數位分身」技術，則可讓農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術裡，AI也會動態學習農民的經驗、知識，進而達到協同運作、決策優化的效果。

▲紡織所DIFA高間距噴氣織機能織造出高間距、高密度3D立體結構織物。（圖／工研院提供）

還有紡織綜合所獲獎技術為全球首台之非等高「DIFA高間距噴氣織機」，突破目前市場等高間距機型的限制，能織造出高間距、高密度3D立體結構織物，用途廣泛，例如救難船、千斤頂及緩衝材等，有助國內業者進軍高附加價值之產業用紡織品市場。

▲金屬中心的「協同搬運模組」，可即時同步操控數台自動導向車來執行搬運任務。（圖／工研院提供）

以及金屬中心的「協同搬運模組」，仿效螞蟻搬運邏輯，不僅結合動力輪模組、平台以及智慧化模擬指揮系統之完整解決方案。同時擁有無線智慧、彈性運用、靈活移動三大特點，可即時同步操控數台自動導向車來執行搬運任務，實現了未來智慧化的搬運模式。



「全球百大科技研發獎」今年由新東家WTWH媒體集團接手舉辦，原R&D Magazine也更名為R&D World雜誌，該獎項是研發領域極為推崇的科技研發國際大獎，每年從全球上千件創新技術中，挑選出100項年度具重大創新意義及對人類生活影響深遠的商品化技術，今年已邁入第58屆，成為市場上鑑定新技術的革命性地位的重要指標。

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