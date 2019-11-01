華航搶空服員開出70名職缺　一圓航空夢本月14日截止報名

▲華航宣佈將招募 70位本國籍空服員，自11月1日中午12點起於華航官網開放網路報名。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著機隊擴張，新機加入與全球航點布局變化，華航今（1）日起將招募 70位本國籍空服員，自今日中午12點華航官網開放網路報名，報名時間至11月14日23:59止(台灣時間)，歡迎嚮往航空事業與熱愛飛行者加入夢想行列。

華航表示，華航繼 10 架 777-300ER 及 14 架A350-900後，將於2021年起再引進A321neo 客機及 777F 貨機，並持續拓展航網，增加航班服務旅客，本次招募之航空服務人員為桃園站及高雄站客艙組員，華航將視職缺需求派任。

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華航表示，11月招考約 70 名本國籍客艙組員，今天中午12點華航官網開放網路報名( https://www.china-airlines.com/tw/zh/career/index)，報名時間至11月14日23:59止(台灣時間)，初試時間將在 11 月 23、24 兩日舉行。

除了航空服務人員招募，華航今年亦招募培訓機師，歡迎嚮往航空事業與熱愛飛行者加入夢想行列。

台灣是全世界少數由航空公司出資數百萬元，以完整計畫培育專業民航飛行員的國家。華航長期重視航空人才的培養，提供的訓練品質高於國際標準，不論求職者是否具備飛行經驗，透過華航規劃的訓練課程，就有機會成為合格的民航飛行員。

以華航合格的副機師為例，需接受約二年的培訓，而在成為合格的副機師後，約需七年的時間，至少累積4,200小時之飛行經驗，即有機會晉升為正機師。

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