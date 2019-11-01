沙塵暴來襲台電擴大降載　十月降載次數、減發度數雙創新高

▲台電表示，今年十月各火力電廠共降載219次（含環保停機），減發24.06億度，降載次數及減發度數雙雙創史上新高。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

入秋首波境外移入沙塵暴挾帶PM10（懸浮微粒）襲台，台電旗下電廠擴大降載。台電表示，今年十月各火力電廠共降載219次（含環保停機），減發24.06億度，降載次數及減發度數雙雙創史上新高。

秋冬空污季到來，入秋首波境外移入沙塵暴30日來襲，白天北部首當其衝，一度有22個測站出現「紅害」（對所有人不健康），台電有三電廠紛紛降載；台電表示，十月全月共降載219次，是自106年11月起配合環保友善降載制度以來，單月降載次數最高、減發度數最多的月份。

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台電說明，考量今年以來供電趨於穩定，願因應空品情況進一步擴大降載，例如10月30日首波沙塵暴來襲，火力電廠除了原有執行中友善降載措施，台電更主動針對台中、興達、協和等三座電廠擴大降載，三座電廠未運轉機組的裝置容量均達各別電廠總裝置容量一半以上，當日總計降載8次，減發1.07億度。

台電表示，今年火力電廠降載幅度比去年同期擴大不少，例如去年10月全月各火力電廠總計降載114次，減發5.41億度，今年10月全月降載219次（含環保停機），減發24.06億度，是去年同期的4.45倍。各火力電廠中，台中電廠就佔了總減發度數的一半以上，高達14.06億度，其次是興達電廠減發8.86億度，協和電廠則減發1.05億度。

盤點各火力電廠降載情形，台中電廠去年10月降載48次，減發3.61億度，今年10月降載95次（含環保停機），減發14.06億度，為去年的3.89倍，其中10月3日、25日、30日、31日的單日降載量均達275萬瓩以上，占全廠總裝置容量一半以上。興達電廠方面，去年10月降載65次，減發1.73億度，今年10月降載97次（含環保停機），減發8.86億度，為去年的5.12倍，其中10月1日至5日的單日降載量達145萬瓩，為興達電廠自106年11月施行降載制度以來最高。

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