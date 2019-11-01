女嬰屁孩式遮臉「反比V字」嗆聲！　媽笑歪：每次產檢都有戲

▲英國孕媽潔瑪（Jemma Houston）產檢，肚裡的小嬰兒竟然反比「V字手勢」。（圖／翻攝Twitter@jemmahouston_）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國佩斯利（Paisley）的年輕孕媽潔瑪（Jemma Houston）於29日進行4D超音波產檢，興奮地想要看看女兒可愛的模樣，沒想到寶寶卻非常「不配合」，比出代表侮辱意思的「反向V字」手勢，擋住大半個臉龐。她一看簡直笑歪了，「她每一次都不配合！」

照片中，小寶寶嘴巴微張，手背向外，伸出2根手指頭，比出帶有反抗、侮辱意味的「V字」手勢，幾乎把整個臉都遮住了。潔瑪在推特上分享女兒「超嗆」反應，「我每一次產檢都必須跑2趟，因為小女王不配合……甚至被叫『滾開！』」她開玩笑地說，肚子裡的小寶寶真是「英國最沒禮貌的嬰兒！」

The 'shocked' mother couldn't believe her eyes 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月31日 星期四

《鏡報》報導，潔瑪29日花費65英鎊（大約新台幣2500元）進行4D超音波產檢，原本很期待看看女兒的臉，卻被擺了一道，「當我看見她罵人的樣子，真的快笑瘋了，這真的太經典了！」她坦言，沒有如願看見照片有點失望，希望下次檢查一切順利。

21歲的潔瑪表示，自從4月懷孕以來，每次產檢都會遇到意想不到的「狀況」，必須多跑好幾趟，「因為她每一次都會轉到錯誤的方向。」她懷胎16周時進行性別掃別，「寶寶的腿卻交叉疊在一起，所以我又必須重來一次。」

潔瑪的預產期是明年1月3日，她與24歲的男友米勒（Chrissy Miller）都非常期待迎接女兒的到來，「我很興奮又非常緊張，但我現在已經不期待看到掃瞄照片了，因為她總是在惡作劇！」

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