美國女遭2.4公尺巨蟒勒死 　屋內還有140條蛇

▲許多人喜歡將蛇當寵物，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美國印第安那州的警方日前發現36歲的蘿拉（Laura Hurst）在家中倒地死亡，並且還有一條245公分的大蟒蛇纏繞在她的脖子上。警察金‧賴利（Kim Riley）表示，他們懷疑蘿拉是被蟒蛇勒死，但目前沒辦法證實，一切都要等相關的屍檢報告出來才能再作說明。

根據CNN報導，警方在上月30日晚間接到報案電話後立刻派了醫護人員過去，當趕到現場並將大蟒蛇移開時，蘿拉早已窒息失去心跳。金表示，蘿拉死亡的房子是屬於本頓縣（Benton County）的警長唐‧芒森（Don Munson）所有，裡面一共有140條蛇，而其中的20條是蘿拉養的，她每個禮拜都會來探望這些蛇2次。

根據2001年的報導，唐‧芒森曾經是一名養蛇人員，還曾經向媒體展示過一條390公分的巨蟒，並表示自己的車庫裡養了52條蛇。對於蘿拉死在他的房子裡，唐‧芒森表示「這是一件悲劇的事情，不過我也會全力配合調查。」

蘿拉的兩個孩子對外則表示，他們不想對此事多談。而勒死蘿拉的蟒蛇則是網紋蟒，主要分布於印尼、泰國、緬甸等東南亞地區，是世界上最長的蛇。

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