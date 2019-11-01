勞動基金截至9月底獲利3452億元　勞工有望分到2萬8千元大紅包

▲勞動部勞動基金運用局今天公布最新投資績效。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新投資績效，由於9月美中貿易談判朝正向發展等因素，今年截至9月底止，勞動基金整體收益數達新台幣3452.3億元，收益率達8.68%，單月收益增長130.2億元。其中收益直接分配給勞工的新制勞退基金，再增加72.5億元，收益數達1948.6億元，收益率8.47%。

預估明年3月時，分配給目前有在提繳的600多萬名勞工，平均每人可約分紅2萬8300元，將創下史上新高。

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根據勞動基金運用局公布資料顯示，截至9月底止，整體勞動基金規模為4兆2447億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4064億元，舊制勞退基金規模為9517億元，勞保基金規模為7203億元，就保基金規模為1314億元，職災保護專款規模為112億元，積欠工資墊償基金規模為137億元。

根據統計，今年截至9月底整體勞動基金評價後收益數為3452.3億元，收益率8.68%；新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為8.47%、9.9%、9.47%、1.5%、0.7%及1.98%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3567億元，收益數為269億元，收益率為8.40%。

勞動基金運用局指出，雖然全球貿易爭端已影響各主要經濟體景氣表現，全球企業資本支出態度趨於謹慎，德國製造業景氣更下滑至近十年谷底。然而為了因應全球經濟成長疲弱及貿易紛爭影響的疑慮，美國、歐洲陸續在9月調降利率，而日本及全球各主要央行也持續維持寬鬆的貨幣政策。

且在貿易爭端方面，美、中及日、韓也積極啟動貿易磋商，而英國脫歐期限在英國國會立法延後，也暫時緩解了英國硬脫歐的危機，在多、空訊息紛雜氣氛下，支撐9月份全球股票市場微幅震盪上揚。MSCI全球及台股加權股價指數，9月份表現分別上漲2.10％及1.99％。

最後，勞動基金局也說，近期全球貿易爭端在多方協商下已互釋善意，並取得進展，加上全球資金動能強勁，可望持續支撐金融市場表現，然而仍需持續關注美國與各主要經濟體的貿易政策、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長動向，勞動基金運用局未來仍將審慎調節投資步伐，以獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

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