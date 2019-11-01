「雙北外送員3萬5千人」　北市府籲勞動部修法：保額不得低於200萬

▲台北市勞動局長賴香伶出席北市外送平台業者管理自治條例預告記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台北市政府1日預告「臺北市外送平台業者管理自治條例」(草案)，台北市勞動局局長賴香伶指出，未來無論外送平台業者和外送員是承攬或僱傭關係，都適用該條例，但她也提到由於目前雙北外送員人數達3萬5千人，如果業者商業登記在新北市，但外送員是在台北市發生事故，這樣還是要回歸到職安法的部分進行處罰，因此，仍舊希望中央可以盡快把「食物外送作業安全指引」訂入「職業安全衛生設施規則」。

賴香伶指出，之前在國慶連假發生的外送員事故後，北市府陸續都有找來外送平台業者進行溝通，才會訂定出自治管理條例，希望可以用法治面來強制要求業者必須保障外送員的職業安全。

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她也透露，在經過勞檢過後也發現業者對外宣稱，目前對外送員投保的保額都有達到勞基法的規定，事實上某些業者都並未達標，因此才會在這次的自治條例上明訂出保額不得低於200萬。

賴香伶說，外送平台這算是新經濟模式，依照目前職安署所訂定的「食物外送作業安全指引」只是一個行政指導，雖然目前有打算修法要將「食物外送作業安全指引」訂入「職業安全衛生設施規則」，但這也只是針對被認定為是僱傭關係的情況之下，無法對所有的外送平台業者達到規範，且目前外送平台是一種新經濟模式在以前都是沒有出現過的情況，因此才會拋出這樣一個草案，希望讓外界可以進行充分討論，制定出更完善的法規。

最後，賴香伶強調，台北市政府訂出的「臺北市外送平台業者管理自治條例」，結合職安、食安、交安及消費者保障的規範，以管理、輔導外送平台業者，希望中央可以盡快修法，另外也可參考北市府的自治管理條例。

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