鴻海攜手台大開課教「AI思維」　明年續辦將找Pepper機器人開堂

▲鴻海攜手台大開課教「AI思維」 。（圖／鴻海提供）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）將「5G＋AI」做為未來重點戰略發展，今年1月開始就與鴻海與台灣大學職涯中心劉春梅執行長合作推動AI系列講座，以「AI數位時代．突破跨領域的藩籬」為主題開設八堂講座，截至10月28日講座結束，已累計近千名學員出席，預計2020年4月舉辦第二梯次講座。

鴻海科技集團工業大數據辦公室副主任楊昌樺表示，近年來大學以開設「資訊概論」通識課程為主，未來有改開「人工智慧概論」課程的趨勢，鴻海可協助來不及修到最新課程的臺大學生或畢業校友建立對AI的基本認識，並應用在自己未來的工作中。

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▲鴻海攜手台大開課教「AI思維」千人報名 。（圖／鴻海提供）

劉春梅表示，「5G＋AI」無疑是未來趨勢，政府、企業或學校都應普及推廣，而這次AI講座，台大職涯中心與鴻海科技集團合作，介紹人工智慧基本原理、歷史發展，協助同學開始認識AI，預作準備，期望能在各自所學領域，找到可與AI結合發展的方向。

有關明年度課程安排，台大與鴻海開辦授課期間，除了理工科系外，不少人文科系、心理系的學生也前來聽課，並希望第二梯次也能加入AI與實務結合案例，突顯出人文社會學領域學生對AI運用。不排除讓鴻海與日本軟銀共同研發的智慧機器人Pepper上場，一同加入授課行列。

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