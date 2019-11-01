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川普提「北韓政策代表」出任副國務卿　畢根有望接替蓬佩奧

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▲▼美國駐北韓特別大使畢根（Stephen Biegun） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現任北韓政策特別代表畢根。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布，將提名北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）擔任副國務卿，而原本的副國務卿蘇利文（John Sullivan）則被提名擔任駐俄大使。外界推測，在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）投入議員選戰的傳言盛囂塵上之際，畢根在未來幾個月將扮演關鍵角色。

今年8月就曾傳出，畢根有機會接任駐俄大使，當時外界認為，此舉會讓美國在重啟北韓無核化談判這部分可能出現重大漏洞。不過一名國務院高級官員向CNN透露，即使畢根被任命為副國務卿，他也會繼續保留北韓政策代表的職務，避免兩國談判陷入停滯。另外，外界對於蓬佩奧準備參選堪薩斯州議員的傳聞不斷，這也意味著畢根在未來有可能暫代國務卿職務。

路透社報導，現年56歲的畢根畢業於密西根大學（University of Michigan），主修政治學及俄文，在前總統小布希時期曾擔任國家安全顧問萊斯（Condoleezza Rice）的幕僚，也當過國會參議院前多數黨領袖費里斯特（Bill Frist）的顧問，加入川普團隊前，他也曾擔任福特汽車（Ford Motor Company）副總裁。

不過，畢根雖為北韓政策代表，但最近卻遲遲未突破兩國的談判困境。事實上，今年2月越南河內川金二會的工作層級談判就是由畢根主導，但此次峰會失敗收場。到了6月底，川金2人再度面對面接觸，但說好的恢復談判迄今仍未實現。

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