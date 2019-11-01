電子支付9月消費、儲值額雙創高　最愛用LINE Pay一卡通

▲根據金管會統計，電子支付9月使用人數衝上588萬人，其中消費、儲值金額雙創歷年單月新高。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布9月電子支付機構最新業務表現，電子支付使用人數達588萬人，其中今年9月的收受儲值金、消費金額雙雙創下歷年單月新高；另觀察使用人數，LINE Pay一卡通以179.5萬人奪下冠軍寶座，街口支付、玉山銀行則緊追在後。

根據金管會銀行局統計，截至今年9月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有21家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約588萬人，較去年同期增加236萬人，成長67.05%。

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9月當月代理收付實質交易款項金額約29.9億元，較去年同期增加4.6億元，年增率達18.2%；9月當月收受儲值款項金額約24.9億元，較去年同期大幅增加20.1億元，一口氣暴增423.53%。

整體來看，實質交易金額、儲值金額9月皆同步改寫歷年新高紀錄，銀行局官員指出，電子支付近年來蓬勃發展，對民眾來說，結帳省時又便利，進而提高使用的意願，帶動消費和儲值金額不斷攀升。

另外，觀察使用人數表現，其中LINE Pay一卡通以179.5萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是街口支付（106.2萬人），第三名則為玉山銀行（105.3萬人）；至於收付交易部分，玉山銀行以11.8億元位居第一，而街口、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到10.2億元、2.35億元。