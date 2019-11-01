管你是誰！　印尼推動鞭刑組織成員搞不倫戀遭鞭28下

▼影片取自youtube／HABA TV

實習記者周依儒／綜合報導

印尼蘇門答臘島亞齊特區（Aceh）制定法律機關的46歲主管穆克里斯（Mukhlis），在10月間被查獲和一名已結婚的女性搞不倫戀，因此被當地法律判鞭刑28下，而人妻則是23下。難堪的是，穆克里斯竟然是當地亞齊省伊斯蘭學者委員會（Aceh Ulema Council簡稱MPU）的成員，專門推動哪些法律該施以鞭刑懲罰。

▲被處以公開鞭刑的女子。（圖／美聯社）

亞齊特區的民風保守，並且是全印尼國內唯一實行伊斯蘭教法的省份，由於住在這的居民嚴格信奉伊斯蘭教，因此無論是通姦、同性戀、酗酒、賭博和婚前性行為等等，都必須要「公開鞭刑」來表示對違反教法之人的處罰。

根據BBC報導，亞齊特區當局在10月30日執行了這起通姦的鞭刑案。在鞭刑過程中，穆克里斯慘叫連連外，同時也被解除了在亞齊省伊斯蘭學者理委員會的職務。亞齊特區的副區長胡塞尼（Husaini Wahab）則表示「不管你是誰，只要違反了伊斯蘭法，就是要受到懲罰。」

▲公開鞭刑。（圖／美聯社）

影片中可以看到，所謂的「公開鞭刑」真的是在眾人面前執法，底下居民甚至還拿起手機拍照錄影，非常羞辱人。而被鞭完的穆克里斯在走下執法台時，一度需要旁邊的警衛攙扶，可見鞭刑的痛苦程度，不過對知法犯法的他來說，也算是給了深刻的教訓。

印尼身為聯合國會員之一，國際公約上早已明文禁止鞭刑行為，國際人權組織也批評過這種殘忍又羞辱人的懲處方式，而印尼總統佐科威（Joko Widodo）更呼籲過亞齊特區應該停止。但亞齊特區的社會風氣極為保守且不易更改，因此許多居民仍支持當局對違反教法的人處以鞭刑。

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