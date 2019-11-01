全台首創外送業者管理條例出爐　預計11月底送北市議會

▲台北市副市長蔡炳坤（右）、北市勞動局局長賴香伶（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外送員的工作安全問題一直是外界所關注，台北市政府今(1)日預告「臺北市外送平台業者管理自治條例」(草案)，對外送平台業者之管理及其外送員之保護方式，包含對外送員投保意外保險、颱風天應停止外送、發生職災應通報勞動檢查機關、相關資料保存、備查、落實食品安全衛生管理、對新加入外送員實施教育訓練、應於外送平台明確揭示商品價格、取消訂單之退費機制，並明定違反相關規定之罰責，預告後預計11月底送到台北市議會審議。

雙十國慶期間，接連發生食物外送員於外送途中車禍死亡，引發輿論關注，為了保障外送員的外送安全，台北市政府成立「外送員權益保護專案小組」，研擬保護措施，由台北市副市長蔡炳坤擔任召集人，指示勞動局主責，邀集交通局、衛生局、警察局及法務局共同研商對外送平台業者管理的法令。

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蔡炳坤指出，無論外送平台業者和外送員是承攬或僱傭關係，都適用該條例，且這項條例也成為全台首創，強制外送平台業者為外送員投保意外險，內容包含因意外傷害致失能或死亡之保險不得低於200萬元，意外傷害之醫療險，實支實付者不得低於3萬元，或日額支付者，不得低於每日1千元，讓外送員外送安全獲得保障。

勞動局局長賴香伶表示，該自治條例共條列15條文，罰責部份依地方制度法之規定為10萬元以下，至於強制納保部分要求業者與外送員簽定契約後24小時內完成，現今運用科技、智慧型管理、簽約的平台相對發達，一定可以做到。

賴香伶表示本次自治條例結合職安、食安、交安及消費者保障的規範，以管理、輔導外送平台業者，重視營運也必須遵守法規，對外送員應盡到社會保護之責任，臺北市為外送平台業者及外送員數量最多的地方，能先行制定「臺北市外送平台業者管理自治條例」，積極管理外送平台業者，並對外送員之職安多一層保護是政府應盡的責任。

最後，蔡炳坤指出，今日預告過後，將會開始蒐集各界意見，等到蒐集好意見之後，預估最快會在11月底送到議會進行審議。