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謝金河：台積電表現太出色「已成護國神山」　台灣經濟漸入佳境！

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▲台商回流所帶來的資金，預期台灣經濟樂觀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台商回流帶來的資金，讓不少人對台灣經濟前景樂觀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（31）晚以「對數字敏感，才能抓住機會！」為題，在臉書發文評論，台灣今年經濟成長率持續在亞洲四小龍中保持領先，有兩個關鍵因素，其一是台商回流效應，另一個是台積電今年表現太出色，帶領半導體出口撐住大局，台積電已成台灣的護國神山。

謝金河表示，隨著各國的GDP數字紛紛公布，這當中以年成長率來比較，美國是1.9%，南韓是2%，新加坡是0.1%，香港是負的2.9%；如果是季對季，香港是 -3.2%，可以看出反送中的抗爭對香港造成嚴重影響。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，台灣公布的第三季經濟成長率達2.9%，在四小龍繼續保持領先。如果再往前一季看，台灣是2.46%，南韓2.1%、新加坡0.1%、香港0.6%，把數字攤出來比，很容易看到箇中端倪。

謝金河分析台灣的經濟成長率今年在週邊經濟體領先，有兩個關鍵因素：

一是台商回流效應，最新的統計數字顯示，台商回流151家，回台投資金額6236億元，可帶動54790個工作機會。有人說台商回流是假的，謝金河舉英業達的例子，上半年英業達董事長卓桐華以「練肖話」回應記者提問「要不要把生產基地搬回台」；幾個月後，英業達宣布把筆電生產基地搬遷回台。現開車到龜山工業區繞一下，就可知究竟，那裏原本是宏達電的廠房，現在英業達的廠房很顯眼。

二是今年台積電表現太出色，造成半導體出口撐住大局，第三季出口成長8.1%。相對南韓9月出口衰退11.7%，10月前20天衰退19.5%，台灣表現格外出色。台灣的台積電已成台灣的護國神山，台積電帶動半導體設備製造商，也拉動IC設計產業，今年聯發科技快速崛起，對產業帶來非常正面的發展。

▲台灣總體經濟表現仍有不錯的水平。（圖／翻攝自臉書／謝金河）

▲台灣總體經濟表現仍有不錯的水平。（圖／翻攝自臉書／謝金河）

謝金河指出，未來更值得注意的是國際大國對台灣的加持，美國已從政治轉向經濟的助力，從進口台灣芭樂，到Google宣布投資260億，荷蘭ASML也釋出更大善意。

謝金河在年初告訴大家台灣經濟躺著也會好，而他認為到目前為止，的確有漸入佳境的味道。

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