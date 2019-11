才剛嘲笑洛杉磯充滿遊民糞便　川普：芝加哥比阿富汗還危險

▲芝加哥民眾到川普入住的飯店外示威。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國芝加哥2018年的凶殺案件共561件,川普表示,全世界都在討論這個城市,相比之下阿富汗還是個安全的地方,讓美國很尷尬。川普對於民主黨大本營的地區向來沒什麼好話,不久前他才嘲諷洛杉磯的遊民問題。

10月28日川普出席「國際警察首長協會」(InternationalAssociation of Chiefs of Police,IACP)舉辦的會議,當天芝加哥警察局長強生(Eddie Johnson)為表達對共和黨的反對立場而拒絕出席,對此,川普表示,「今天有個最該出現的人不在,他是最受尊敬的人,知道為什麼嗎?因為他沒在做他的工作。」

芝加哥民主黨籍市長萊特夫特(Lori Lightfoot)事後在推特發文提到,「把孩子關在籠裡的人不該對我們說教」,我們是一座好客的城市,但不允許任何人詆毀我們是一群怎樣的市民,不論這個人的職位多高。

1/@realDonaldTrump our city and our police department will not be lectured on our duty to “serve and protect” by someone who puts children in cages. https://t.co/NDyF6d76aa