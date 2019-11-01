才剛嘲笑洛杉磯充滿遊民糞便　川普：芝加哥比阿富汗還危險

▲芝加哥民眾到川普入住的飯店外示威。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國芝加哥2018年的凶殺案件共561件，川普表示，全世界都在討論這個城市，相比之下阿富汗還是個安全的地方，讓美國很尷尬。川普對於民主黨大本營的地區向來沒什麼好話，不久前他才嘲諷洛杉磯的遊民問題。

10月28日川普出席「國際警察首長協會」（InternationalAssociation of Chiefs of Police，IACP）舉辦的會議，當天芝加哥警察局長強生（Eddie Johnson）為表達對共和黨的反對立場而拒絕出席，對此，川普表示，「今天有個最該出現的人不在，他是最受尊敬的人，知道為什麼嗎？因為他沒在做他的工作。」

芝加哥民主黨籍市長萊特夫特（Lori Lightfoot）事後在推特發文提到，「把孩子關在籠裡的人不該對我們說教」，我們是一座好客的城市，但不允許任何人詆毀我們是一群怎樣的市民，不論這個人的職位多高。

1/@realDonaldTrump our city and our police department will not be lectured on our duty to “serve and protect” by someone who puts children in cages. https://t.co/NDyF6d76aa — Lori Lightfoot (@LightfootForChi) 2019年10月28日

▲萊特夫特貼文回應。（圖／翻攝自推特／@LightfootForChi）

芝加哥是全美人口第3大城市，轄區內有約270萬人。根據路透社報導，芝加哥2018年的凶殺案件共561件，比起前年減少92件，《芝加哥論壇報》統計，今年則累積436件。

川普曾在演講中指出，洛杉磯和舊金山等加州城市對於遊民問題處理不當，讓國家蒙羞，「他們（民主黨）在加州的所作所為是種恥辱，整個世界都在看，看看洛杉磯滿地都是遊民的帳篷，到了非常可怕的地步，再看看舊金山，看看其他加州城市。」

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