葡萄牙麥當勞「血腥聖代」廣告　影射北愛爾蘭槍殺悲劇

▲麥當勞表示，廣告標語只在葡萄牙部分店家使用。（圖／翻攝自Twitter／@bigmonsterlove）

記者楊庭蒝／採訪報導

葡萄牙麥當勞在10月30日被網友發現，使用「血腥聖代」（Bloody Sundae）一詞作為廣告標語，用來宣傳萬聖節甜品，發音與1972年北愛爾蘭的一場大規模槍殺事件「流血星期日」（Bloody sunday）相近惹爭議，為此發表聲明道歉並立即下架廣告。

「血腥聖代」的標語靈感來自於愛爾蘭樂團U2的歌曲《 Sunday Bloody Sunday》，這是為紀念「流血星期日」所創作的歌曲。麥當勞表示，這個廣告標語僅使用在小部分的葡萄牙分店，單純是在慶祝萬聖節，沒有別的意思，對覺得冒犯或憂傷痛苦的人感到抱歉。

「流血星期日」發生於1972年的北愛爾蘭的德里市（Derry），一群市民在街上遊行，卻無預警被英國軍人開槍攻擊，造成14人死亡13人受傷。英國政府表示，當時有市民不按照規定的路線遊行，而且接獲通報現場有愛爾蘭共和軍的狙擊手在活動附近，才會允許士兵開槍。

▲為「流血星期日」設立的紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

但事後在場的市民與記者跳出來指正，當時被攻擊的人身上並沒有攜帶武器，造成北愛爾蘭人民對於英國政府相當不滿。歷經多次的調查後，英國政府在2010年公開共10冊長達5千頁的調查報告，指出當年英軍的行為不合法，被射殺的民眾都是無辜的，時任首相卡梅倫也公開對此事件道歉。

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