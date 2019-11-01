母誤拿「高濃度酸」當食鹽水洗鼻！　4月大兒下秒臉冒白煙皮膚壞死

▲ 男嬰4月大時嚴重燒燙傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南此前發生一起離譜的案件，一名出生不久的男童患有過敏性鼻炎，因此他的母親經常以生理食鹽水為他清洗鼻腔和喉嚨。孩子4個月大時，這名母親某天帶著他到祖父母家玩，順手拿起桌上看來是藥水的罐子要幫他洗鼻子，未料裡頭裝的竟是高濃度酸，讓年幼的兒子鼻腔及臉部嚴重燒傷。

綜合當地VTC News及婦幼新聞網站aFamily上月26日報導，現年2歲的男童寧彬（Ninh Binh）日前在中央耳鼻喉科醫院整形外科接受鼻部手術，因為他在4個月大時被嚴重燒傷，經過一段穩定治療後，近期又出現呼吸困難、飲食困難等症狀，不得不以嘴巴呼吸。

寧彬的母親說明，她和丈夫習慣以小瓶裝的生理食鹽水為兒子清洗鼻子和喉嚨，事發當天她帶著兒子到祖母家，看見兒子流鼻涕後便拿起一罐標籤上寫著「滴鼻劑」的藥水，沒想到滴進兒子鼻孔後，他的鼻子突然冒出一團稀薄的白煙。她馬上開始尖叫，全家人都驚慌失措。後來他們才得知，女子的姑姑買了高濃度酸性藥水，分裝成小罐後放在家庭藥櫃裡。

事發後他們馬上將寧彬送到當地醫院，再轉到國家燒傷研究所，以治療鼻腔黏膜水腫、白色壞死等症狀。他的右臉頰也有2處燒傷，傷口一路延伸至頸部，皮膚壞死程度達到2至3級，疤痕至今清晰可見。經過穩定治療，現已2歲的寧彬出現呼吸困難，因此再度住院，對左邊鼻腔進行手術。

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