衛武營舞台三夾板、升降機惹議　澄清：升降設備啟用前已裝設現正優化

▲衛武營國家藝術文化中心歌劇院舞台設備，近來引發爭議。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」歌劇院舞台設備惹爭議，黑潮藝術日前指控，邀請德國百人芭蕾舞團「斯圖卡特舞團」來台演出時，至衛武營發現舞台地板不像一般多為「奧勒岡橡木」，而是隨釘隨拆、載重有限的「三夾板」，甚至質疑底下沒有安裝升降設備，擔心演出人員安全問題。而衛武營也緊急出面澄清表示，升降設備於啟用前已裝設完成，十分完整，現正進行優化中，是因為擔心演出時地板不平才額外裝三夾板，希望外界不要再以訛傳訛。

黑潮藝術執行長謝宗益30日在臉書粉專PO文痛批衛武營，提到「打死我，都不會去做表演」。PO文指出，劇院的舞台一般來說都有升降功能，至少下降2層樓高，舞台地板多為「奧勒岡橡木」，不過日前他們邀約「斯圖卡特舞團」來台演出，看舞團鋪了「舞蹈彈性地板」再鋪「Marley - 舞蹈地板」，側台多了「一點高度」的怪東西，彎腰一看竟是「三夾板」。

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▲黑潮藝術批衛武營舞台三夾板品質有安全疑慮 。（圖／翻攝自黑潮藝術粉專）



他批，「三夾板」是隨釘隨拆的爛東西，「多釘這是搞屁？ 沒事找事做嗎？原來，原來⋯⋯舞台升降機根本沒安裝，為安全起見，先用三夾板釘死。也幸好封起來，不然，那麼多演員加上佈景，舞台不會墜樓？」還透露有現場技術人員向他表示，「升降機根本沒裝，廠商也倒閉了，未來會不會裝還是個問題」讓他直批「開幕才一年，沒弄好怎麼敢開幕？」

後續還說，「該營拿我生命當玩笑，舞團出事，找的是我謝宗益。」更補充今年4月斯圖卡特舞團來來場勘時，負責燈光的人說，不明白剛蓋好的劇院，「為什麼燈光設備是他們在德國20年前使用的設備。」另外由於升降機未完成，館方為了安全起見，先將舞台面用三夾板封起來，讓他質疑「所以，至『演出人員安全』於『塌了再說』？」更提到，「南方澳跨港大橋都會塌，誰敢用頭保證舞台不會塌！」

黑潮藝術PO文：

而衛武營則聲明澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是2012年時依原設計發包，迄今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業。後續也將依最新標準，進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。完成後整體啟用舞台專業設備，以符當代劇場營運需求，確保演出完美呈現。

▲▼衛武營國家藝術文化中心澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行調校優化中。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

另外衛武營也說明，衛武營工程案於2005年行政院核定，歷經多次設計變更，2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。而文化部都編列優化預算，協助衛武營國家藝術文化中心進行各項優化工程。

衛武營澄清全文如下：

衛武營國家藝術文化中心自（民）107年10月13日開幕，館內各廳院（歌劇院、音樂廳、戲劇院及表演廳）已先後於當年12月底前正式啟用。開幕一年來人潮絡繹不絕，共演出270檔、409場國內外藝術團隊節目、入館參觀超過380萬人次、購票人數可望今年底超過30萬人次。

衛武營藝文中心營運團隊持續安排各類型多元的優質演出節目，各廳院並均已提供場地外租申請服務，成為國內外表演團隊展現的舞台，也讓在地的藝術家與劇場工作者們得以發揮所長。

衛武營持續進行空間及設備優化工程

(1)劇場啟用之後，需依照表演團隊及藝術家的實際使用情形、觀眾進場的回饋意見，劇場必須進行優化工程，以維持最佳的營運狀態。

(2)衛武營工程案於2005年行政院核定、歷經多次設計變更、2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。文化部都編列優化預算，協助衛武營國家藝術文化中心進行各項優化工程。

(3)歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是101年（2012年）時依原設計發包，迄今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業。後續將依最新標準進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。完成後整體啟用舞台專業設備，以符當代劇場營運需求，確保演出完美呈現。

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