　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛武營舞台三夾板、升降機惹議　澄清：升降設備啟用前已裝設現正優化

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛武營國家藝術文化中心澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行調校優化中。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營國家藝術文化中心歌劇院舞台設備，近來引發爭議。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

 記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」歌劇院舞台設備惹爭議，黑潮藝術日前指控，邀請德國百人芭蕾舞團「斯圖卡特舞團」來台演出時，至衛武營發現舞台地板不像一般多為「奧勒岡橡木」，而是隨釘隨拆、載重有限的「三夾板」，甚至質疑底下沒有安裝升降設備，擔心演出人員安全問題。而衛武營也緊急出面澄清表示，升降設備於啟用前已裝設完成，十分完整，現正進行優化中，是因為擔心演出時地板不平才額外裝三夾板，希望外界不要再以訛傳訛。

黑潮藝術執行長謝宗益30日在臉書粉專PO文痛批衛武營，提到「打死我，都不會去做表演」。PO文指出，劇院的舞台一般來說都有升降功能，至少下降2層樓高，舞台地板多為「奧勒岡橡木」，不過日前他們邀約「斯圖卡特舞團」來台演出，看舞團鋪了「舞蹈彈性地板」再鋪「Marley - 舞蹈地板」，側台多了「一點高度」的怪東西，彎腰一看竟是「三夾板」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 黑潮藝術批衛武營舞台為三夾板 。（圖／翻攝自黑潮藝術粉專）

▲黑潮藝術批衛武營舞台三夾板品質有安全疑慮 。（圖／翻攝自黑潮藝術粉專）

他批，「三夾板」是隨釘隨拆的爛東西，「多釘這是搞屁？ 沒事找事做嗎？原來，原來⋯⋯舞台升降機根本沒安裝，為安全起見，先用三夾板釘死。也幸好封起來，不然，那麼多演員加上佈景，舞台不會墜樓？」還透露有現場技術人員向他表示，「升降機根本沒裝，廠商也倒閉了，未來會不會裝還是個問題」讓他直批「開幕才一年，沒弄好怎麼敢開幕？」

後續還說，「該營拿我生命當玩笑，舞團出事，找的是我謝宗益。」更補充今年4月斯圖卡特舞團來來場勘時，負責燈光的人說，不明白剛蓋好的劇院，「為什麼燈光設備是他們在德國20年前使用的設備。」另外由於升降機未完成，館方為了安全起見，先將舞台面用三夾板封起來，讓他質疑「所以，至『演出人員安全』於『塌了再說』？」更提到，「南方澳跨港大橋都會塌，誰敢用頭保證舞台不會塌！」

黑潮藝術PO文：

而衛武營則聲明澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是2012年時依原設計發包，迄今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業。後續也將依最新標準，進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。完成後整體啟用舞台專業設備，以符當代劇場營運需求，確保演出完美呈現。

▲▼衛武營國家藝術文化中心澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行調校優化中。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲▼衛武營國家藝術文化中心澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行調校優化中。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲▼衛武營國家藝術文化中心澄清，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行調校優化中。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

另外衛武營也說明，衛武營工程案於2005年行政院核定，歷經多次設計變更，2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。而文化部都編列優化預算，協助衛武營國家藝術文化中心進行各項優化工程。

衛武營澄清全文如下：

衛武營國家藝術文化中心自（民）107年10月13日開幕，館內各廳院（歌劇院、音樂廳、戲劇院及表演廳）已先後於當年12月底前正式啟用。開幕一年來人潮絡繹不絕，共演出270檔、409場國內外藝術團隊節目、入館參觀超過380萬人次、購票人數可望今年底超過30萬人次。

衛武營藝文中心營運團隊持續安排各類型多元的優質演出節目，各廳院並均已提供場地外租申請服務，成為國內外表演團隊展現的舞台，也讓在地的藝術家與劇場工作者們得以發揮所長。

衛武營持續進行空間及設備優化工程
(1)劇場啟用之後，需依照表演團隊及藝術家的實際使用情形、觀眾進場的回饋意見，劇場必須進行優化工程，以維持最佳的營運狀態。

(2)衛武營工程案於2005年行政院核定、歷經多次設計變更、2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。文化部都編列優化預算，協助衛武營國家藝術文化中心進行各項優化工程。

(3)歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是101年（2012年）時依原設計發包，迄今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業。後續將依最新標準進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。完成後整體啟用舞台專業設備，以符當代劇場營運需求，確保演出完美呈現。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
「台男娶越南妹」社團真相！網曝美女照誘私訊：每人至少損失60
李興文兒嗆：台灣人沒幽默感　「高學歷背景曝」1年前才拿大麻自
李興文兒裸身大鬧IKEA　警方找到本人帶回偵訊
中職／中信兄弟宣布撤換伯納　新任總教練未確定
駕駛注意！「挺韓貪食蛇車隊」北市大遊行　下班看交管區避塞車
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

態度神差距！她素顏去超商...店員「包裹自己找」　氣質妹驚：他沒發現是我

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

紀念李維菁過世週年⋯傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》

失戀弟「啊啊啊啊啊～」痛心破音　2萬人狂重播噴笑：今天運動了嗎？

上班族「公司廁所拉O」超賺！神人算式一列：20年差距夠買1台車　網笑推爆

探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

喜歡吃涼的！他提前30分叫餐...老闆雞婆晚做：趁熱吃　引爆回憶眼眶濕

鐵路便當節人潮擠爆北車！　限定4天「35款特色便當」吃一波

【瑪法達談星】10.30～11.05火象星座　射手最後一波財富與事業發達期

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

態度神差距！她素顏去超商...店員「包裹自己找」　氣質妹驚：他沒發現是我

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

紀念李維菁過世週年⋯傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》

失戀弟「啊啊啊啊啊～」痛心破音　2萬人狂重播噴笑：今天運動了嗎？

上班族「公司廁所拉O」超賺！神人算式一列：20年差距夠買1台車　網笑推爆

探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

喜歡吃涼的！他提前30分叫餐...老闆雞婆晚做：趁熱吃　引爆回憶眼眶濕

鐵路便當節人潮擠爆北車！　限定4天「35款特色便當」吃一波

【瑪法達談星】10.30～11.05火象星座　射手最後一波財富與事業發達期

時空錯亂？　韓國瑜：二戰時美軍只打琉球沒有攻打過台灣

中信盃黑豹旗／華僑慘遭9上9下0比20　首勝再等等

1500萬超跑未掛牌上路...被銷毀成8000元廢鐵　他批交通部裝死要國賠

2019全球百大科技研發獎　台灣科技專案勇奪5大獎

態度神差距！她素顏去超商...店員「包裹自己找」　氣質妹驚：他沒發現是我

5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

中信盃黑豹旗／美和延長賽再見保送　陸興幸運晉級64強

美國第2大「固鉑輪胎」重返台灣！3款新品公路越野全都顧

參加三鐵突暈倒！　林又立昏迷醒來後說不出話來

中職／3年用2位外籍教頭　中信兄弟將改回本土總教練？

生活熱門新聞

11月新制懶人包！星光郵局上線了

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

北捷吃錢售票機　每月多收2萬

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

超大豪雨灌宜蘭　4縣市警報

小老婆發不動！他連跑3間機車行震驚了

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

雙連站挖出古圳　內有活鱔魚＋土虱...

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

更多熱門

相關新聞

衛武營全新實境劇場+戶外解謎！

衛武營全新實境劇場+戶外解謎！

不用坐進戲院，也能欣賞演出！衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」推出全新創作系列之一《迷走旅行團》，11月9日至10日帶領觀眾走到戶外實境解謎，結合智慧型手機程式，顛覆人們對於看表演的既定想像，這場演出不但可以吃東西、拍照、聊天，還能剪頭髮，讓參與者有「是觀眾同時也是演員」的全新體驗。

公共鋼琴有神人！網跪：阿北一定有故事

公共鋼琴有神人！網跪：阿北一定有故事

副總統讚《再會吧北投》：是我們的故事和語言

副總統讚《再會吧北投》：是我們的故事和語言

林懷民讚：最棒的羅密歐與茱麗葉

林懷民讚：最棒的羅密歐與茱麗葉

林懷民退休前策劃　資深舞者最後合作　

林懷民退休前策劃　資深舞者最後合作　

關鍵字：

衛武營黑潮藝術三夾板斯圖卡特舞團衛武營國家藝術文化中心

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

11月新制懶人包！星光郵局上線了

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面