一句「守秩序！」爆紅…10年狂吼1.4萬次　英下院議長貝爾考卸任

▲貝爾考10月31日結束長達10年的議長生涯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）10月31日結束他長達10年的議長生涯。近幾年英國議會因為脫歐問題爭論不休，貝爾也因為在院內擔任「維護秩序」的角色一炮而紅，根據外媒統計，在這10年之中，他總共在位子上大吼了超過1萬次的「Order！」（秩序！）。

貝爾考在2009年開始擔任下議院議長，在此之前他當了12年的保守黨議員。而在議事廳中，議長除了坐在正中間外，最重要的任務還有維持「議會秩序」。常常在兩黨議員吵得不可開交的時候，就會聽到貝爾考用力大喊「Order！Order！」（秩序！秩序！）BBC指出，在這10年間，貝爾考大概喊了1萬4000次的「Order」。

▼貝爾考大喊「Order！」的影片點閱數超過百萬。



本身立場偏向留歐的貝爾考，在職期間各界褒貶不一。尤其是首相強生（Boris Johnson）更是對他恨之入骨，因為貝爾考曾形容，強生硬脫歐的態度就像「搶劫銀行」。

貝爾考也曾在前首相梅伊（Theresa May）脫歐期限在即，準備帶著新協議三度闖關時，引述400年前的議事規則，提出相同動議不能重複表決，讓爆炸性的裁定打亂脫歐程序。

下議院預計在11月4日選出新任議長。貝爾考則會在退休後得到貴族爵位，並繼續在上議院任職。

Today is John Bercow's last day as Speaker of the House. Here are his best bits... pic.twitter.com/lBVqfWq6cX — LADbible (@ladbible) October 31, 2019

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