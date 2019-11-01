篩選「身高180+高學歷」精子…結果生下侏儒　俄少婦：我依然愛孩子

▲女子透過精子銀行進行取得精子，胎兒竟罹患侏儒症（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名女作家在年過40後，仍舊想要擁有兒女，所以求助精子銀行後，直接從捐贈者的照片中選了一名「孩子的爸」，支付精子銀行高額的費用後，選擇在莫斯科一間私人診所進行體外受精。沒想到竟在懷孕後期發現孩子罹患侏儒症。現在俄羅斯地方法院已經下令關閉這間精子銀行，但精子銀行認為，執行手術的診所也必須負責。

《每日郵報》報導指出，這名俄羅斯女作家事業非常成功，但年過40的她沒有伴侶，但仍想擁有孩子，所以決定求助丹麥精子銀行「精子國際」（Cryos International），最後從「金髮、受過高等教育、身高超過6英尺（約182公分）」等條件中，找到了適合的捐精者，支付高額費用後，便選擇到莫斯科一家私人診所進行體外受精手術。

▲直接利用精子銀行網站篩選合適的捐精者。（圖／翻攝自Cryos International）



沒想到這名女作家卻在懷孕後期發現，胎兒患有「軟骨發育不全症」（Achondroplasia），也就是俗稱的侏儒症，這種罕見疾病大概每2萬名兒童中就有1人罹患。如今女作家的兒子已經2歲，醫生告知他僅能長到最多120公分。這名女作家依然疼愛他的孩子，但他也想警告這些嘗試借精生子的父母，必須考量這層風險。

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俄羅斯地方法院接獲投訴後，已經下令封鎖俄國境內的「精子國際」網站，衛生監督機構也認為，「精子國際」提供的捐贈者資料並不完全，包含醫學基因檢測、精神與家庭狀況分析，以及家族病史等。但報導中也指出，「軟骨發育不全症」有20%的機率並非來自遺傳，也有可能是懷孕期間的「自發性突變」，不能全然怪罪捐精者。

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