眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

▲美國眾議院通過表決彈劾川普程序。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國眾議院於當地時間30日以232票對196票表決，決議通過對總統川普的彈劾調查程序，雖不正式代表眾議院通過彈劾川普，但象徵程序即將正式啟動。往後美國政府各單位皆須配合國會調查，也將讓通烏門更加明朗。

以下為針對彈劾案所做出之整理：

1. 為何出現彈劾川普的聲浪？

自川普2016年上任以來，歷經通俄門、今年9月的通烏門，要求烏克蘭調查大選對手拜登（Joe Biden）、以及兒子杭特（Hunter Biden），更要求若不做到將會撤回對烏克蘭的軍事研究，消息揭露後引發美國國會嘩然，認為川普利用國家資院藉機打壓拜登選情，這樣假公濟私、公報私仇的方式，讓眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）9月底就曾宣布將對川普進行彈劾調查。

2.倘若通過將會發生什麼事？

裴洛西在宣布9月底開始進行調查，但仍經過表決，其中原因就是共和黨試圖抵抗，議院有235位民主黨籍議員，共和黨籍199位，無黨籍1位，雖未規定必須經過表決才能啟動調查，但共和黨認為沒有表決，就不符合民主。

表決通過後，未來將由眾議院情報委員會辦公開聽證會，並傳喚人、律師進行質詢，建議報告也將交予眾議院司法委員會，審查後若有彈劾必要，則會起草彈劾文之後送往眾議院投票，通過就會「正式彈劾總統」。

▲美國國會眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

3. 彈劾的結果

彈劾過程中將由聯邦最高法院首席大法官主持，眾議院擔任檢察官、參議院則為陪審團，將表決川普是否有罪，倘若有罪，川普則須下台。

4. 目前局勢對川普是否有利？

彈劾案針對通烏門為主，在人證方面有2名「吹哨者」，以及美國國家安全顧問辦公室烏克蘭事務專家韋德曼（Alexander Vindman），此外白宮所公布的通話內容確實出現川普施壓烏克蘭的內容，澳洲也表示有接過類似的電話，川普更在10月初喊話中國「共同調查拜登」。

5. 共和黨的立場

民調機構Hill-Harris上月21日曾公布民調，有14％的共和黨選民認為川普應該要被彈劾下台，而共和黨內部也因為彈劾案出現分歧，尤其2020總統大選已經開打，部分共和黨人認為「此時根本不適合分裂」。眾議員共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則表示，民主黨之所以急著想彈劾川普，都是因為「怕不能在投票箱裡擊敗他。」

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