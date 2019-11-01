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曹國一家被捕第3人！　親弟涉貪「收500萬洩考題」還想假離婚逃債

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▲▼南韓前法務部長曹國。（圖／路透）

▲ 曹國法務部長任期僅短短35天。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓前法務部長曹國10月中因醜聞辭職下台，但全家人都身陷特權風波。他任教於東洋大學的妻子鄭敬心才因涉嫌偽造文書及參與私募資金被捕，52歲的弟弟曹某也因涉入其家族經營的私立學校基金會不當行為，31日被捕。包括36歲的姪子曹範東（音譯）在內，曹國已經有3名親屬因特權爭議被拘捕。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院在長達6小時的審查後，批准對52歲曹國弟弟的拘捕令。法院說明，綜合目前的調查結果、更多犯罪嫌疑及相關文件顯示，有必要及理由逮捕曹男。

▲▼曹國弟弟。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 曹國弟弟坐著輪椅出庭。（圖／達志影像／美聯社）

曹男目前面臨多項指控，包括違反職責、賄賂、妨礙司法公正及協助與教唆湮滅證據。他過去曾任曹國一家人經營的私立熊東學校基金會擔任事務局長，2016至2017年期間收受2.1億韓元（約548萬新台幣），向2名申請該校教職的人洩露考試題目及答案。

此外，曹男還涉嫌就建設成本對學校基金會提起詐欺性訴訟，造成基金會損失高達百億韓元（約2.6億新台幣）。最新一項指控指出，他試圖與妻子假離婚，以避免償還數十億韓元的債務。

►曹國醜聞纏身下台！病妻涉偽造子女資歷等11特權案　法院批准逮捕

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