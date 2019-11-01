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川普矛頭轉向英國　罵完科賓後…狠批「脫歐協議」讓美國做不成生意

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▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普怒批脫歐協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普1日重砲抨擊英國首相強生（Boris Johnson）的脫歐協議將阻礙該國發展，尤其跟美國進行的貿易會大幅縮減。除此之外，他也順道批評工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn），表示如果他當上首相的話，會表現得「非常糟糕」。對此科賓則回應．川普這項舉動是在「干預英國大選」。

川普（Donald Trump）接受脫歐派大將、現任脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）訪問時，大肆批評強生的脫歐協議。他表示美國非常想跟英國做生意，若沒有這項脫歐協議，英美兩國就能達到更多的貿易量，「說實話，根據這個脫歐協議，我們根本沒辦法做交易，如果沒有（這項協議）我認為就能簽訂更多貿易協議，而且肯定是在歐盟之下的數倍。」

除此之外，川普也順帶批評了科賓。他在節目中說，科賓如果當上首相的話，那麼表現將會非常糟糕，「他用很糟糕的方式領導，可能會對英國非常不利。」對此科賓則在推特反擊表示，「川普試圖干預英國大選，並協助他的朋友強生上台。」

歐盟已經批准延後脫歐期限至2020年1月31日，而英國預計在12月12日舉行提前大選，若是強生能在此次改選中，讓保守黨取得下議院多數席次，就有機會讓脫歐協議過關。
 

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