5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

▲西班牙群眾走上普洛納（Pamplona）街頭抗議，高喊「性暴力也有著暴力的基礎。」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）5名男子涉嫌「撿屍」，輪流強暴喝醉的14歲少女，遭檢方依性侵罪名起訴，卻被法院裁定無罪，因為在過程中「沒有使用暴力或威脅。」他們因較輕微的「性虐待」罪名入獄，服刑10年至12年，但判決結果一出，引發外界批評。

巴塞隆納（Barcelona）一間法院裁定，5名被告的性侵罪名無罪，但是性虐待罪名成立，判處10年至12年的有期徒刑，必須賠償1.2萬歐元（大約新台幣40.7萬元），因為上述犯行「極度嚴重，尤其非常具有污辱性。」

根據《國家報》（EL PAÍS），法庭認為，少女當時受到酒精與藥物的影響，「不知道自己做了什麼、沒做什麼，因此也沒有能力同意或反對與大多數被告發生性關係」，5名男子「沒有使用任何形式的暴力或威嚇。」

BBC報導，西班牙法律規定，唯有涉及身體暴力或者威脅恐嚇的情況之下，性犯罪才會被視為強暴。

▲西班牙法院裁定，5名涉嫌輪暴的男性性侵罪名不成立，人們走上潘普洛納街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官表示，5名男子2016年10月參加年輕人流行的飲酒社交活動Botellón，在曼雷沙（Manresa）一座廢棄工廠內性侵少女。他指出，被害人被酒精、藥物影響，意識模糊，但其中一名嫌犯安德烈斯（Bryan Andrés M.）曾說，「換你了，每個人15分鐘，不要拖。」

根據《新聞週刊》（Newsweek）被害人出庭時表示，喝醉後記憶非常模糊，但有感覺到「受到威脅」，因此「必須這麼做」，因為有人亮出手槍揮舞，這一把武器後來被證實是空槍。雖然她的內褲上被驗出其中一名嫌犯的DNA，但是所有被告都否認犯罪。

《每日電訊報》（The Telegraph）報導，女性律師協會「泰美斯」（Themis）副主席貢薩洛（Altamira Gonzalo）表示，這一項判決令人無法接受，「它指出，女孩在完全沒有防禦能力的情況之下，沒有受到任何恐嚇，仁慈地對待性侵犯，缺乏任何種類的性別意識觀點。」



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