颱風+地震又接祝融！日本世界遺產崩裂倒塌　熊本城7.1強震至今沒修好

記者林瑩真／編譯

日本近期連遭颱風侵襲，不料沖繩世界遺產「首里城」又遭祝融，災害連連。不過這並非日本第一個名勝古蹟因天災而被破壞，像是日本三大名城之一的熊本城，以及京都的平等院鳳凰堂、大山崎町寺院等。

綜合日媒報導，此次位於沖繩的世界遺產「首里城」慘遭祝融，包含正殿、南殿、北殿、書院、鎖之間、黃金御殿與二階御殿的7棟建築，整整燃燒11小時，幾乎全數燒毀。不過這並非第一起古蹟損毀的悲劇。

▲首里城大火燒掉7棟。（圖／路透）

2015年2月，京都二条城、奈良東大寺等24座寺院神社才剛被列為世界文化遺產及國寶，就遭人潑灑疑似機油的液體，損毀嚴重。類似的損壞手法持續到同年3月至4月，地區從京都、奈良擴散到關東的千葉、茨城及靜岡，甚至是四國香川縣，多間寺院神社的牆壁、殿堂都能發現油污痕跡。

2016年4月，熊本縣發生規模7.3地震的天災，被列為日本三大名城之一兼國家重要文化財產的熊本城也嚴重受損，近百公尺城牆及正門崩裂塌陷、天守閣基座毀壞，修復至今只有大天守閣外觀可開放參觀。

當時的規模7.3地震也導致同樣位於熊本縣、超過2000年歷史的「阿蘇神社」部分樓門被震垮，參拜主殿、3座神殿全毀。

只是當時熊本城的重建工程尚未完工，2018年6月又降下大雨，導致作為熊本城象徵的木造「元太鼓櫓」根基鬆脫，預計要花費逾600億日圓（約新台幣168億元）修復20年。

▲熊本城至今仍在進行地震後的修復工程。（圖／記者賴文萱）

2018年6月，則換大阪發生規模6.1地震。由於大阪鄰近以古蹟眾多聞名的京都，讓京都許多寺院神社受創嚴重。包括世界遺產的「平等院鳳凰堂」、「西本願寺」城牆以及瓦片崩裂；大山崎町寺院「妙喜庵」中，由茶道宗師千利休在16世紀建造的茶室「待庵」國寶出現裂縫；石清水八幡宮的41座石燈籠倒地；「三十三間堂」千手觀音像的飾物掉落。

同年9月，日本關西地區的大阪、京都等地再受號稱25年來最強的燕子颱風重創，京都「西本願寺」的南能舞台圍牆就被強風吹垮。

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