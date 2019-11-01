　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

氣1歲8月兒弄髒尿布　23歲媽活活打死送醫掰：他自己摔下床

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國喬治亞州23歲的媽媽皮特曼被指控涉嫌虐童，上月25日她不滿1歲8個月大的兒子弄髒尿布，一氣之下竟然動手痛毆一頓，導致寶寶腹腔出血，送醫急救宣告不治。雖然皮特曼謊稱孩子是從床上摔下才會受傷，但被驗屍報告打臉，上週六（26日）已被檢警依涉嫌謀殺、虐待兒童等罪逮捕，且無法保釋。

1歲兒「弄髒尿布」，狠母活活打死掰：摔下床。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲皮特曼涉嫌虐待兒子致死。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

根據《福斯新聞》報導，皮特曼（Trinity Pittman）25日晚上帶著兒子佩里（Conner Perry）衝進醫院急診室，並告訴醫護人員兒子在床上玩耍時，不小心摔落受傷。醫護人員一聽緊急安排相關檢查，卻發現孩子身上有多處瘀青，而且腹腔嚴重出血，肺部甚至充滿積水，警覺這可能不是一起單純的摔傷事件，於是立即通報警方前來調查。

由於警方查訪了皮特曼的男友，發現兩人說詞根本對不上；她自知無法再瞞下去，才坦言是因為不滿兒子弄髒尿布，氣得動手毆打，一度打到跌坐在地仍不罷手，也曾重擊頭部，男友詢問傷勢原因，她都一致回答是從床上摔落受傷。

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲1歲8個月大的佩里經過急救仍在事發當晚宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本文當事人無關）

不幸的是，受虐的佩里送醫時雖然還有生命跡象，但不到半天的時間就陸續出現呼吸困難、嘔吐等症狀，最後轉往亞特蘭大兒童醫院急救，仍在事發當天深夜宣告不治。

隨後佩里的驗屍報告出爐，證實身上還有其他舊傷，喬治亞州檢警10月26日隨即以謀殺、虐待兒童等罪將皮特曼逮捕，且無法保釋，目前尚不清楚她是否會聘請律師打官司。至於皮特曼另一名4歲的女兒，則已交由親戚協助安置。

ET快訊
國道超車道開113km遭黑車「閃燈50秒」　網曝原因籲快讓
李興文兒裸身鬧賣場　IKEA怒提告「妨害風化、侵入建築物」
蘆洲6歲童疑遭虐死！瘦如骷髏...全身多處勒痕瘀青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓消防直升機起飛3分鐘墜獨島外海　7人失蹤

25屆聯合國氣候大會　智利總統：西班牙提議接手原訂日期舉辦

中方擔心貿易戰全面達成協議有困難　「道瓊下挫140點」美3大指數跌

無人機中國製造！　美內政部憂「土地、設施影像外洩」下令：800架停飛

眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

北韓官媒：核心武器「超大型火箭砲」試射成功　金正恩非常滿意

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

首里城陷火海…日本加編預算「全力重建」　各縣自主募款：救回沖繩象徵

首里城火災「火源疑正殿內部」　警衛：大門深鎖「一開黑煙瀰漫」

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

北韓官媒：核心武器「超大型火箭砲」試射成功　金正恩非常滿意

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

首里城陷火海…日本加編預算「全力重建」　各縣自主募款：救回沖繩象徵

首里城火災「火源疑正殿內部」　警衛：大門深鎖「一開黑煙瀰漫」

氣1歲8月兒弄髒尿布　23歲媽活活打死送醫掰：他自己摔下床

快訊／南韓消防直升機起飛3分鐘墜獨島外海　7人失蹤

25屆聯合國氣候大會　智利總統：西班牙提議接手原訂日期舉辦

中方擔心貿易戰全面達成協議有困難　「道瓊下挫140點」美3大指數跌

難兄難弟！好友騎車出遊疑精神不濟　同一地點相繼「犁田」　

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

秋日特有浪漫！淡水「木芙蓉」成排綻放 清晨到傍晚會變色

接韓國瑜全國競總主委？　朱立倫：「沒說過」也會造成韓市長困擾

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

謝金河：台積電表現太出色「已成護國神山」　台灣經濟漸入佳境！

公公肛門痛跑急診！「只打消炎針」媳婦罵翻：白花錢　千人秒怒譙浪費資源

馬英九牛津演說重提「馬習會」：兩岸冷和平是因為民進黨拒絕九二共識

太陽花過後／北院一審判北市警111萬　基層警斥：請法官來「前線」給點意見

王源首回應「抽菸風波」！　懺悔認錯「我有自己的生活」粉不捨鼻酸

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

國際熱門新聞

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

世界大賽秀雪乳　奶妹遭罰240萬

巴國列車疑瓦斯氣爆　增至73死

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

IS首證實巴格達迪身亡　揚言報復

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

正殿無灑水器　琉球王國文物燒光

小禎也唸過　世界最貴學校價格驚人

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

富婆爽嫁3男懷孕　不知道爸爸是誰

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

約好不養貓！他讓貓奴新娘幸福淚崩

印度：查謨─喀什米爾成為聯邦屬地

更多熱門

相關新聞

美股3大指數跌　道瓊下挫140點

美股3大指數跌　道瓊下挫140點

外媒引述中國一名不具名官員指出，縱使美中達成第一階段協議，中方仍對貿易戰協議全面完成的態度有所保留。消息一出就讓美股早盤失守。

美內政部：800架中國製無人機停飛

美內政部：800架中國製無人機停飛

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

川普：很快公布「川習會」地點

川普：很快公布「川習會」地點

50波音737NG有裂痕　停飛維修

50波音737NG有裂痕　停飛維修

關鍵字：

美國喬治亞州虐童北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

11月新制懶人包！星光郵局上線了

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

清秀男左腳長9根腳趾　家人攔著不讓就醫

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面