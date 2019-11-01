快訊／南韓消防直升機起飛3分鐘墜獨島外海　7人失蹤





▲南韓消防直升機墜獨島外海。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓消防局官員今天表示，消防局一架載著7人的直升機10月31日晚間，於獨島外海墜毀。海警正在進行搜救活動。

《韓國聯合通訊社》報導，消防直升機10月31日晚間11點28分從獨島起飛，預計飛往南韓本土醫院，卻在約2至3分鐘後失控墜入大海，機上7人包括5名消防人員、1名急診病患以及1名家屬。

南韓海洋警備安全本部已經派員前往搜救，國防部也派出船艦、飛機和潛水人員前往協助，參與搜救的還有附近的民間船隻。