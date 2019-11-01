IS首證實巴格達迪身亡　公布新領袖…揚言報復美國「用血接近阿拉」

▲伊斯蘭國首次證實領袖巴格達迪已經身亡。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（IS）對外發表訊息，證實其首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經死亡，並揚言將對美國展開報復。IS同時證實巴格達迪親信莫哈吉爾（Abu Hassan al-Muhajir）死亡，庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）則獲選為新任領袖。

路透社報導，伊拉克出身的聖戰分子巴格達迪原本還是無名小卒，卻快速崛起建立伊斯蘭國，並宣稱自己是全穆斯林的「哈里發」。美國總統上月27日證實，巴格達迪已經在美軍特種部隊的突襲中喪命。

伊斯蘭國在網路上發表一段錄音檔，首度對外證實巴格達迪死訊。音檔中的IS分子放話說，「當心對背道者的復仇，從被壓迫者上消除不公正，並利用多神論者的血液更接近阿拉。」

英國斯旺西大學（Swansea University）伊斯蘭國專家塔米米（Aymenn al-Tamimi）表示，過去從未聽過「庫雷希」這個名號，但所指很可能是美國國務院認定的可能繼任者哈吉•阿卜杜拉（Hajj Abdullah）。塔米米說，IS試圖對外傳達「就算擊斃了巴格達迪，也不代表擊垮IS組織」的資訊。

伊斯蘭國自2014年起在伊拉克和敘利亞四處攻城掠地，控制大片領土，隨後在聯軍攻勢下節節敗退。自去年3月，伊斯蘭國失去在敘利亞的最後一塊根據地後，就偶爾進行游擊行動。伊斯蘭國原本一直巴格達迪之死表達沉默。

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