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貿協搭橋　裕隆與越南企業龍頭Vingroup洽談合作

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▲▼外貿協會董事長黃志芳率團前往越南尋求合作。（圖／外貿協會提供）

▲外貿協會董事長黃志芳率汽車產業團前往越南尋求合作。（圖／外貿協會提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會黃志芳董事長今（31）日率汽車產業團訪越南，與當地最大企業集團Vingroup總裁潘日旺(PhạmNhậtVượng)會見，並針對台灣潛力產業進行產業合作對談。

黃志芳在會談中表示，裕隆汽車為我國產指標車廠，60年來的發展經驗，尤其近年投入自主品牌的研發設計經驗與成果，可以是同樣希望建立自主汽車品牌的Vingroup參考並共同分享。

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此行除希望加強雙方在汽車產業的合作外，針對Vingroup集團有意發展消費性電子產品，黃志芳更具體建議由台灣與該集團合作共同設立一個電子產業園區，不但便於我業者來越南發展，也可協助越南發展電子、資通訊產業，共同開發越南及東協市場，先期貿協將籌組一個資通訊電子業專家小組來與該集團進一步洽商。

黃志芳指出，盼與該集團在電子商務、智慧醫療、科技農業、超市通路等領域合作。


潘日旺說，他深知台灣的產業實力，也希望與台灣就各項領域合作。該集團對手機及汽車零配件、新世代電池、車用軟體等需求甚大，對黃志芳董事長所提之電子產業園區的想法十分認同，希望雙方後續推動。

裕隆集團的華創車電總經理黃振宏則向潘日旺主席介紹全新開發的汽車平台，在全球車廠平台共用的趨勢下，不但可協助Vingroup大幅縮短研發時間，節省研發經費60%以上，裕隆在自主開發的車電系統亦有相當優勢，也願意協助Vingroup建立在地的整車產業供應鏈。潘日旺表示，自己曾駕過納智捷車輛，印象很好。

▼貿協董事長黃志芳(左7)率台灣汽車團隊與Vinfast副總裁James DeLuca(左8)等高層合影。（圖／外貿協會提供）

▲▼外貿協會董事長黃志芳率團前往越南尋求合作。（圖／外貿協會提供）

對此，黃振宏透露，潘日旺主席開的應是上一代的產品，這次介紹的是新平台開發即將上市的車種，裕隆願以整車平台開放與該集團進行合作。黃振宏更在當下面交裕隆集團嚴陳莉蓮執行長的親筆邀請函，邀潘日旺來台訪問。

黃志芳強調，除了台灣汽車龍頭裕隆集團旗下的華創車電與中華汽車外，另有八家具技術科技優勢之汽車、電動車產業相關業者，先於30日與Vingroup旗下汽車製造廠VinFast高階主管群進行深度洽談，為台越汽車業產業合作搭橋，也為未來台越各項產業合作發展鋪路。

最後，貿協表示，VinGroup以房地產起家、是越南最大民企集團，集團年營業額佔越南全國GDP的4.3%。Vingroup近年快速拓展到遍及食衣住行育樂等各項範疇，除汽車產業外，亦在超市、醫療、教育、農業、電子商務產業占有重要地位，預計明年即將展開航空業的服務，是台灣企業進入越南內需市場理想合作對象。

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