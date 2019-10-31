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50架波音「737NG」驚現裂痕　全面停飛維修

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▲▼ 波音737新世代客機,Boeing 737 Next Generation。（圖／翻攝自波音官網）

▲全球達50架波音「737 NG」有裂痕，目前已被停飛。（圖／翻攝自波音官網）

記者曾羿翔／綜合報導

因墜機事件遭受打擊的波音公司（Boeing Inc.）31日又再面臨新的飛航問題，官方表示，熱門機型「737 NG」噴射客機在全球經過檢查後，有多達50架機身有裂痕，已被停飛直到維修完成。波音737NG是737系列的第3代機型，波音公司10月時曾表示，旗下810架波音737NG客機進行檢查後，有38架存在結構性裂縫。

綜合外媒報導，波音公司發言人31日指出，到目前為止，全球有約1000架飛機「已達檢查門檻」，其中不到5％的飛機（約50架飛機）的檢查狀況有問題，被迫停飛，需要進行維修。

據了解，波音先前曾指出，737NG在所謂的「醃菜叉」（pickle fork）零件發現問題，該零件被用來連接機身與機翼。如今737NG機型被大量使用，美國當局立刻下令進行檢查。

報導也指出，韓國有3家航空公司24日停飛了9架波音737NG客機，原因就是這9架飛機都「存在結構性裂縫」。

事實上，波音737NG是737系列的第3代機型。美國波音公司10月中旬就曾表示，對旗下810架波音737NG客機進行檢查後，發現有38架存在結構性裂縫，除修理還要更換受影響的零件。

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8 客機在今年3月10日發生墜機事故，機上157人全數罹難，這是波音737 MAX客機自2018年10月底印尼獅航空難後，不到5個月內的第二起事故。

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