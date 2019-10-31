今年第12次！北韓朝日本海射2枚彈道飛彈「距離370公里、高度90公里」

▲北韓2日試射潛射彈道飛彈（SLBM）成功。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北韓31日下午朝東海（日本海）方向發射2枚不明飛行物。南韓合同參謀本部（聯參）發聲明表示，對方下午約4時35分和4時38分從平安南道順川一帶，向半島東部海域發射2枚「不明飛行器」，飛行距離約370公里，最高飛行高度90公里。

綜合媒體報導，北韓10月2日在元山東北方海上試射「北極星3型」號潛射彈道導彈（SLBM），這是時隔29日再次發射飛行器，也是今年以來第12次發射短程發射體或短程飛彈。南韓聯參指出，韓美情報部門正在深入分析飛行器的具體參數，他們也正密切關注北韓動向並保持高度警戒。

南韓聯參稍早宣布，平壤當局下午自平安南道一帶往東海發射飛行物。軍方正密切關注北韓是否再度發射，維持待命狀態。韓軍正與美國軍方著手分析該飛行物，目前輿論則指向是超大型火箭砲或新型戰術地對地導彈，而非SLBM。北韓此前曾於9月10日發射2枚超大型火箭砲，但其中1枚落在內陸，發射失敗。

南韓青瓦台今天舉行例行的國家安全保障會議（NSC）常任委員會議，由國家安保室長鄭義溶主持，開會中北韓竟無預警試射，馬上著手商討對策。

另一方面，《共同社》援引日本防衛省說法報導，北韓發射的是彈道導彈，但並未落在日本經濟海域。NHK指出，日本海上保安廳於當地時間下午4時40分（台灣時間3時40分）發布「北韓疑似發射飛彈」的警報，呼籲海上船隻注意相關消息。

北韓官媒《朝中社》27日報導，北韓與美國之間的關係如今並沒有任何進展，可能導致戰火的敵意目前仍然存在，譴責美國持續對平壤政府採取敵對政策。北韓勞動黨副委員長金英哲（Kim Yong Chol）表示，若美國政府想要用美國總統川普、北韓領導人金正恩「親密私人關係」的幌子，把時間拖延至明年，那是愚蠢的妄想。

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