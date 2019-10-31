　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金管會放寬　13家券商未來可向海外子公司買賣債券

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會研擬放寬，13家金控未來可向海外證券子公司買賣債券。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為提升證券商交易彈性，金管會今（31）日預告「證券商管理規則」修正草案，將放寬13家金控對海外證券子公司交易限額，如外國債券及及衍生性金融商品交易，未來上路後就可在自家金控買，不用跟別人買，這項草案將預告60天，徵求各方意見後再公布。

金管會研議修正「證券商管理規則」第19條、第31條之3，這次修正重點有2個，首先是放寬證券商辦理指數投資證券（ETF）的避險操作，可按照證券商辦理認購（售）權證及經營衍生性金融商品等業務規範，在避險投資時，可不受持有關係人所發行股權性質有價證券的成本總額限制。

請繼續往下閱讀...

再者是，為增加證券自營商交易彈性，開放證券自營商得自行買賣的外國債券及衍生性金融商品交易範圍內，但要經董事會重度決議，可與海外關係企業進行買賣或交易，並明定有2種情況，得授權經理部門辦理的條件及交易限額。

至於開放海外關係企業有2個條件，第一是買賣或交易對象為註冊於國際證券管理機構組織（IOSCO）多邊瞭解備忘錄（MMoU）簽署會員地，領有金融業務執照且受當地主管機關監理的海外關係企業，且買賣或交易標的具有公開市價或買賣或交易金額非屬重大者，需經董事會重度決議概括授權經理部門依內部作業規範辦理。

第二是證券商與單一海外關係企業的交易總餘額，不得超過證券商淨值10%，且與所有海外關係企業的交易總餘額，不得超過證券商淨值20%。換句話說，過去券商自身要投資海外債券，或是客戶需求，只能向國外券商買，若修法通過後，未來就可以向自己的海外子公司買。

根據金管會證期局統計，到目前為止，國內有13家金控旗下有海外券商子公司，其據點大多在香港、新加坡、越南、南韓、泰國、馬來西亞、印度等地；13家券商整體淨值為3847億元，其20%的限額約為769億元。

統計也指出，元大證以淨值984億元奪冠，再者是凱基證（659億元），第三為富邦證（369億元），若未來上路後，與海外子券商從事債券、衍生性商品的關係交易，金額不得超過淨值20%，若以淨值推估，交易金額分別不得超過197億元、132億元、74億元，其餘券商有群益金鼎證、永豐金證、日盛證、統一證、元富證、華南永昌證、國票證、國泰證、中信證及第一金證。

ET快訊
詹惟中認了早已離婚！　1年出國3次「還是帶著前妻」：絕不再婚
吳宗憲超商驚見「萬元便當」！　看傻「狂飆6次X」高級食材曝
快訊／曉明女中台南野炊　瓦斯爐爆炸11傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／赴陸求職有眉角！過來人：5G、區塊鏈或數字貨幣給薪至少8.7萬　談薪盡量開口　

金管會放寬　13家券商未來可向海外子公司買賣債券

台指期創新高11,396點　分析師：外資買超現貨、散戶追空　盤勢持續樂觀！

頂新三董悼黃河明「悲痛不捨」　魏應充臉書發文：善愛精神長存

鴻海旗下富智康前3季估虧損19.9億元　比去年同期虧損大減88.7%

戰後嬰兒潮！勤業眾信估　台灣每年360億元銀髮經濟商機

國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

三星Q3利潤再縮52%　財報優於預期、看好明年晶片業務前景

Q3經濟成長率蟬聯四小龍之首　經部：台商回流落實投資上修至2000億元

巨大、美利達供應商也回台了！台商回流投資超過6236億元

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

影／赴陸求職有眉角！過來人：5G、區塊鏈或數字貨幣給薪至少8.7萬　談薪盡量開口　

金管會放寬　13家券商未來可向海外子公司買賣債券

台指期創新高11,396點　分析師：外資買超現貨、散戶追空　盤勢持續樂觀！

頂新三董悼黃河明「悲痛不捨」　魏應充臉書發文：善愛精神長存

鴻海旗下富智康前3季估虧損19.9億元　比去年同期虧損大減88.7%

戰後嬰兒潮！勤業眾信估　台灣每年360億元銀髮經濟商機

國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

三星Q3利潤再縮52%　財報優於預期、看好明年晶片業務前景

Q3經濟成長率蟬聯四小龍之首　經部：台商回流落實投資上修至2000億元

巨大、美利達供應商也回台了！台商回流投資超過6236億元

詹惟中認了早已離婚！　1年出國3次「還是帶著前妻」：絕不再婚

直擊／告別演說後…王金平現身立院　神情輕鬆拍攝退休影片　

給女客金色無價菜單！　知名餐廳性別歧視還拗「提升地位」

空軍：我購買F-16V全球最優惠　彈藥裝備和F-16有共通性

每戶格局3房2廳2衛　第五作戰區職務宿舍新建

埔光部隊光榮傳統　陸軍機步333旅20公里山隘行軍

左轉遇到「火爆三寶」　大媽逆向還先罵人：你不會從旁邊過嗎

影／赴陸求職有眉角！過來人：5G、區塊鏈或數字貨幣給薪至少8.7萬　談薪盡量開口　

蕭煌奇宣布小巨蛋做創舉！　挑戰開車背後原因「只為圓夢」

男女吵架搞成殺人未遂　女還原暴力現場…參訪法院小學生嚇到奪門而出

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

財經熱門新聞

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

即／美聯準會宣布降息1碼

狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

謝金河：台股創29年新高啟示

宜進停止加工絲部門台南廠生產並處分土地建物　減少虧損衝擊

有債務也不怕！　勞動部一招讓勞保年金不怕被扣押

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

更多熱門

相關新聞

各年齡層退休理財規劃大不同　掌握兩投資要點爽存退休金　

各年齡層退休理財規劃大不同　掌握兩投資要點爽存退休金　

富邦投信近年持續推廣以ETF作為退休自主投資的理財工具，自2017年起即委託中經院針對不同世代之退休理財現狀進行專案研究，深入了解ETF投資人的投資偏好與需求。在規劃退休理財上，富邦投信董事長胡德興建議，資產配置與定期定額是為不二法門。

續列「信用觀察負向」名單　南山人壽：持續改善新系統

續列「信用觀察負向」名單　南山人壽：持續改善新系統

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

關鍵字：

金管會證期局投資債券證券券商

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

11月新制懶人包！星光郵局上線了

20歲妹PO「救救我」輕生！只因9天前拍的寫真

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

租客佔房子60年　房東過世討不回

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面