頂新三董悼黃河明「悲痛不捨」　魏應充臉書發文：善愛精神長存

▲前資策會董事長黃河明（圖左）遽然離世，頂新集團「三董」魏應充今（31）日在臉書發文悼念。（圖／翻攝自魏應充臉書）

記者林淑慧／台北報導

前資策會暨台灣惠普科技前董事長黃河明墜樓不治，頂新集團「三董」魏應充今（31）日在臉書發文悼念，表示心中感到萬分悲痛不捨，除了表達哀悼之意，也期望未來能將他的遺志持續推廣下去，讓這份善愛的精神長存。

畢業於交通大學電子工程學系的黃河明，曾任惠普台灣分公司董事長兼總經理，也曾受邀擔任資策會董事長，熱心公益的他，投入許多時間在無給職的公益事務，包括創辦新生命資訊公司，以協助脊髓損傷的病友自給自足。

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魏應充表示，早已久仰黃河明在經營管理的長才，將他視為志同道合的良師益友，而兩人真正結緣的契機，正是因為黃河明投入長年脊髓損傷病友的關懷，讓他非常感佩其奉獻，進而捐助脊髓損傷協會，協助他推動病友們就業自立。

「而後我邀請他擔任第一屆好食好事加速器的業師，一起義務性協助年輕人推動農業科技的創新發展，他也義不容辭答應，這份情誼我至今感念於心，也一直期盼能與他有更多的合作，沒想到今日竟然接獲令人遺憾的消息。」魏應充寫道。

對於黃河明遽然離世，魏應充表示，生命無常，慧命永久，愛心無涯，精神常在；感謝黃董事長一生無私付出，除了表達對他的哀悼，也期望未來能將他的遺志持續推廣下去，讓這份善愛的精神長存。