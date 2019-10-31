亞馬遜販售杜特蒂面具　菲國總統府：希望可以嚇阻犯罪

▲亞馬遜網站上販售的杜特蒂面具，引發熱議。 （圖／Caili's Company的亞馬遜網網頁）

國際中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)最近在他們的網站上販售菲律賓總 統杜特蒂(Rodrigo Duterte,)的面具，引發菲國國內熱議。

Vice網站周四(31日)報導，一家名為Caili's Company的供應商日前在亞馬遜網站上販售的一款面具引發關注，它是以菲律賓總統杜特蒂為原型，售價32.99美元(約990元新台幣)。

商品的說明文字 表示， 這款面具採用優質乳膠製成，製作精美。據了解，這款面具極受歡迎，目前庫存僅剩下4個。

這家供應商是為迎接萬聖節所以推出多種類型各異的面具菲律賓媒體導說，除了杜特蒂的面具，還有俄羅斯總統普丁的面具。菲律賓媒體導說，此外未發現有其有他國家領導人的面具在販售。

另外據菲律賓《每日詢問報》報導，菲律賓的消費者無法在國內買到這款產品， 必需要通過美國的網址購買，才能收到商品。

對此這則新聞，菲律賓總統發言人帕內洛(Salvador Panelo)回應說，不覺得的這款面具有冒犯到總統，它反映出杜特蒂總統很受歡迎。 帕內洛又說，希望這款面具能起到阻嚇犯罪分子的作用。