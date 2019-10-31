三星Q3利潤再縮56%　財報優於預期、看好明年晶片業務前景

▲三星今（31）日公布第三季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

韓國半導體大廠三星今（31）日公布第三季財報，雖然半導體產業低迷且記憶體價格持續處於谷底，但受惠於自家智慧型手機及蘋果新一代iPhone螢幕的穩健需求，抵銷衝擊。三星Q3淨利為6.29兆韓元（約新台幣1642億元），優於市場分析師平均預估的5.5兆韓元，較去年同期衰退52%。

由於記憶晶片業務下滑帶來拖累，三星第三季營業利益下滑55.7%，已是連續第4個季度利潤下滑、連3季陡降超過50%。不過三星認為，鑒於資料中心客戶的預期需求及5G智慧型手機業務持續擴張，2020年晶片業務前景顯現正面跡象。

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據三星財報，Q3營業利益為7.8兆韓元（約新台幣2042.8億元），略高於公司稍早預估的7.7兆韓元。營收衰退5.3%至62兆韓元，符合預期。其中手機業務表現強勁，緩衝了利潤降幅，Q3營業利潤成長32%至2.9兆韓元（約新台幣759.5億元）。

南韓IBK證券公司分析師Kim Woon-ho表示，晶片業已開始好轉，「DRAM價格預期在明年第3季可以開始恢復。預期伺服器晶片需求將大增，摺疊手Galaxy Fold將成為新亮點。」

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