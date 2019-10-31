Q3經濟成長率蟬聯四小龍之首　經部：台商回流落實投資上修至2000億元

▲台商回流一波波，經濟部表示，台商回流落實投資金額也將上修，在今年底前將一舉提升至2000億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

主計總處今（31）日公佈國內第三季經濟成長率為2.91％，蟬聯亞洲四小龍之首，經濟部對此表示，主要受惠於台商回流及內需持續升溫；官員指出，台商回流今年將朝8000億元邁進，而落實投資金額也將上修，在今年底前將一舉提升至2000億元。

2019 年第三季的經濟成長率今天公布，我國第三季的經濟成長率為2.91％，不僅高於 8 月預測，也比韓國（2.0％）、新加坡（0.1％）、香港（ -2.9%）來得高，在亞洲四小龍中，仍然是成長率第一。

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經濟部官員分析，第三季經濟成長率持續成長，主要是受惠於轉單效應及台商回流，使我國的資通訊及電子產品的產能回流、旺季出貨成長，同時也帶動國內廠商購買設備及增加投資；另外，國內消費持續升溫，也帶動整體零售業及餐飲業的營業額成長。

針對回流台商，經濟部長沈榮津日前曾表示，回流台商一定要升級轉型，往高階製造發展。中小企業從自動化往數位化發展，大企業則要從數位化往智慧化發展，台灣會重新被定位為全球高階製造中心。

另外，台灣的中小企業也持續投資台灣，目前總投資額超過252億元。知名外商也持續看好台灣，最近Google投資260億，丹麥的沃旭能源投資160億發展離岸風電，日商橫濱八景島公司也在台投資3億多，均挹注台灣經濟成長動能。

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