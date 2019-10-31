無一國家能倖免！世界動物衛生組織警告「非洲豬瘟」將持續蔓延：時間早晚

▲非洲豬瘟迅速在亞洲擴散。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延。世界動物衛生組織（OIE）總幹事莫妮卡·艾略特（Monique Eloit）31日指出，非洲豬瘟將進一步在遭這個病毒重創的亞洲蔓延，且沒有任何國家能倖免於這種致命性動物病毒的侵襲。

據《路透》報導，非洲豬瘟最早起源於非洲，進而蔓延到歐洲和亞洲，且已經重創世界最大的豬肉生產國「中國」。目前全球50個國家已有非洲豬瘟的案例，不僅造成數億頭豬被撲殺，同時也改變了全球肉類和飼料的市場。

艾略特接受訪問時指出，「我們確實面臨著全球性威脅」，由於有大量的潛在汙染源，所以無論地理上是鄰近還遙遠，風險都存在於所有的國家。她舉例，非洲豬瘟雖然對人類無害，但若有遊客從受汙染的國家帶火腿或香腸三明治回國，最後丟進垃圾桶，接著又被農民回收拿來餵豬，疫情就會散播。

非洲豬瘟已在越南、柬埔寨、寮國、韓國與菲律賓等國迅速蔓延，未來幾個月可能會擴散到更多國家。艾略特強調控管很困難，「在短期內我們不會得到任何改善，受感染的國家只會持續報出更多案例，且鄰近國家遭蔓延的風險都很高，問題只是時間早晚而已。」

此外，非洲豬瘟的蔓延不僅影響了亞洲豬隻的數量，還造成國際豬肉價格的飛漲，同時也打擊玉米和黃豆等動物飼料市場。

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