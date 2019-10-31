巨大、美利達供應商也回台了！台商回流投資超過6236億元

▲經濟部長沈榮津表示，目前臺商回流仍維持穩定熱度，今年可望突破7千億元，朝8千億元邁進。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（31）日通過台商回台投資案，尖端製程設備大廠旭東機械、洗腎用導管市佔率第一善德生化科技等業者，將投入超過12億元在台投資，推升台商回台投資累計金額超過6,236億元，預期可創造54,970個本國就業機會。

經濟部投資臺灣事務所今天召開第40次聯審會議，目前「歡迎臺商回臺投資方案」已吸引151家臺商響應回臺投資，今日則再度通過二案；官員指出，臺商回流仍維持穩定熱度，今年可望突破7千億元，朝8千億元邁進。

請繼續往下閱讀...

官員指出，旭東機械耕耘兩岸機械設備業多年，長期供應巨大、美利達中國廠整廠設備，為了降低貿易戰高關稅與中國本土設備商不公平競爭的衝擊，加上主要客戶皆已返臺布局，決定擴大回臺投資逾9億元與56個本國工作機會。

旭東機械將在中科后里園區總部擴建高潔度智慧廠房發展顯示器與半導體封裝段專用設備，臺中市既有廠區則新建智慧化廠房擴充航太產能，同時投入半導體3D晶片次世代晶圓級接合設備與醫療細胞篩檢等尖端設備的研發，以提供更全面的設備技術服務，與國際領導廠商共同建構完整價值鏈。

另外，以開發生產洗腎血液透析迴路導管為主力的善德生化科技，目前是臺灣洗腎透析導管市占率第一，決定將中國大陸訂單轉單回臺，投入超過2億元擴建雲林褒忠現有廠房，雲林與臺中清水廠房導入智慧化機械設備，也持續提升研發能量。未來臺灣製造的產品將專攻歐美等先進國家，中國廠則供應中國及東協市場所需。將可新增25個本國工作機會。

►拚事業也要顧面子，這款CP值很可以！