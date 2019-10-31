明年經濟前景樂觀＋企業財報佳　渣打銀看好美股表現

▲明年經濟前景樂觀，加上企業財報表現強勁，渣打銀看好美股後市走勢。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（31）日公布第4季投資市場展望，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，明年經濟成長率優於今年，加上企業財報表現強勁，若中美貿易戰沒有進一步升溫，可望支撐美股走高。

全球經濟成長依然面臨壓力，上一季金融市場被貿易戰加劇、全球經濟減速及英國無協議脫歐等3大風險籠罩，以出口為導向的經濟體表現呈現放緩。

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不過，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡指出，中美貿易談判與英國脫歐協議陸續出現正面進展，加上各國央行紛紛推行寬鬆政策，全球成長的負面壓力應可得到緩解，尤其是在成熟市場，刺激政策將有助於穩定全球經濟成長。

▲渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，中美貿易戰取得第一階段共識，讓市場有喘息空間，但後續談判涉及政府補貼、禁制強迫授權、人民幣匯率等關鍵議題，雙方仍有分歧，預期還有一段很長的路要走。

展望後市，2020年企業盈餘前景樂觀，渣打銀重申看好全球股票，其中美股在消費力道強勁下，加上驅動收益前景與利多評價面攀升，且與其他地區相比，美國市場受貿易戰的衝擊較小；另在亞洲市場，則看好陸股，至於歐元區股票的看法也逐漸轉趨正面。

劉家豪指出，近期美股的確有很大一波漲勢，特別是10月這段期間，貿易戰趨緩和後，帶動股市創新高，外界預期將會出現健康的修正，讓漲勢得以延續。不過，明年經濟成長率預估優於今年，加上企業財報動能也較為強勁，因此若貿易戰沒有進一步升溫，後續仍可正面觀察股市走勢。