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國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

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▲▼國泰金總經理李長庚與雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍，與雲門舞者、國泰同仁一同共舞，感受舞蹈帶來的樂趣。（圖／國泰金提供）

▲國泰金總經理李長庚與雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍，與雲門舞者、國泰同仁一同共舞，感受舞蹈帶來的樂趣。（圖／國泰金提供）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金19年來支持雲門舞集，今年擬將舞蹈帶入美術館、社區、縣府大廳，不僅打破舞台與觀眾席的界線，更是國泰與雲門舞集在國泰藝術節系列活動的新創舉，讓民眾從觀看到參與的完整體驗，捨棄語言教條，身體力行感受舞蹈的親近。

國泰金長期實踐以「大樹成長，文化深耕」的理念，1996年起與雲門舞集攜手，24年來不間斷舉辦大型戶外公演，《紐約時報》今年7月以全版報導，現場上萬觀眾等待的「不是搖滾盛典，不是足球大賽，驚人地，他們在搶奪一場當代舞蹈表演得一席觀賞地盤。」

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從2001年起，國泰支持雲門2，將藝文種子遍灑校園與社區，廣邀社區民眾免費欣賞，18年來在69所學校，演出近200場，觀賞人次逾19萬人。國泰金指出，今年是第19年的支持，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍策劃新的展演方式，雲門舞者踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席的界線，牽起民眾的手一起跳舞。

雲門舞者今天在國泰人壽大樓的大廳熱鬧起舞，國泰金總經理李長庚說，「我們很高興跟雲門舞集是這麼多年來合作的好夥伴，今年雲門改變型態，走出校園、走入社區，要把這美好的藝術帶給更多民眾。」

鄭宗龍說，過去校園社區巡演形式，讓雲門可以前往偏鄉學校，即便學校人數不多。「我和舞者們討論，我們希望可以在這個土地散發更多快樂氣氛，讓大家覺得舞蹈可以很靠近。」希望透過走進美術館、博物館，甚至是縣府大廳，讓這些空間的氛圍有更多種可能性。

「2019國泰藝術節與雲門共舞」演出將近70分鐘，鄭宗龍編排舞作選粹與編創新作，加入與觀眾的互動，至於音樂部分，則有林強、林生祥與原住民歌手沐妮悠等多元旋律；此外，自11月9日起連續5個周末進行演出，將陸續在鶯歌陶瓷博物館、彰化縣政府大廳、澎湖科技大學體育館、台南市美術館2館及花蓮縣文化局美術館。

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