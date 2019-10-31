新機效應！電子零組件前9月微幅下降1%　積體電路第3季表現亮眼

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

電子零組件一向為支撐我國出口動能的最大貨類，財政部今（31）日公布統計，108年前9月出口809億美元，占我國總出口33.4%，為歷年同期新高，惟內含貨品表現兩極化。

在電子零組件中，占比近九成的積體電路因上半年為產業淡季且供應鏈庫存偏高，加上DRAM價格大幅下跌，致出口衰退1.4%，第3季因國際手機大廠競出新機，以及新興需求挹注，推升積體電路出口成長8.1%，優於總出口年減0.8%，累計前9月年增2%。

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積體電路以外的電子零組件受到近年大陸以政策力量積極扶持在地廠商，紅色供應鏈快速崛起形成進口替代及全球貿易走緩等影響，累計前9月年減20%，以太陽電池、電容器及電阻器分別減71%及 29%最多。兩者併計，電子零組件前9月出口微減1%，預估今年可望轉正成長。

▲電子零組件出口情形。（圖／財政部提供）

就今年前9月出口主要減少細項貨品觀察，金額減少較大者多集中於對陸港地區，原物料及機械相關項目減幅多在兩成上下，受美中貿易戰影響較為明顯；各項電子零組件及液晶裝置對陸港出口衰退，則多係陸商崛起形成替代效應與市場供需失衡所致，其中以太陽電池、電容器及電阻器分別減 80.0%及 32.6%減幅最大。

今年前9月出口主要增加細項貨品較偏重資通產品對美國出口，如電腦及其附屬單元、交換器及路由器分別增25 億美元，年增1.6倍及 9億美元，年增1.3倍。

積體電路及鏡頭因業者具領先之技術與國際競爭力，對陸港出口分別增11億美元，年增率為2.8%及2億美元，年增21.6%，未因美中爭端而弱化；其他一般運動競技用品、恆溫控制器、無線電航輔器具均由對美出口增加所帶動，且增幅皆極可觀。

▼今年出口主要增減貨品。（圖／財政部提供）