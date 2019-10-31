台商回流促進資金流動　央行：對金融體系、中小企業皆有實質幫助

▲ 台商回流所帶來的資金，對國內經濟有實質助益。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（31）日公布第三季理監事會議紀錄，多位理事對於台商回流帶來的資金流動性，維持正面看法。

有位理事表示，目前投資台灣有三大方案，迄今通過審核之總投資金額為6千餘億元，將在今年底前及未來數年陸續到位；投資廠商以電子資訊及金屬機電產業為主，有助相關供應鏈發展並帶動關聯性投資效應。隨台商回流，已見相關產業之出口金額增加，並帶動國內就業。另位理事亦表達中小企業加速投資行動方案的執行成效佳，對中小企業具實質幫助。

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有位理事則指出，台商回台投資之資金來源包括國內銀行貸款、一般管道、境外資金匯回專法。台商若能帶回資金，且進行實質投資，並向國內金融機構貸款，除促進國內投資，亦能去化銀行餘裕資金，對金融體系及實質經濟將有助益。

此外，雖然本年台灣出口成長率將較上年為緩，惟受惠台商回台投資，台灣相對其他亞洲國家的出口減幅較小，對美出口大幅成長，並帶動近月資本設備進口增加，將推升國內投資，亦反映廠商對未來經濟樂觀預期。

另位理事認為，國內機構預期本年投資穩健成長，主要係因半導體廠商持續擴充設備與製程提升，加以台商回台效應挹注。本年前8個月，半導體機器設備進口明顯成長，惟其他產業及台商回台投資帶動之非半導體機器設備進口則僅小幅成長，反映部分台商係以增加現有國內產能或重建閒置產能因應，台商回台帶動國內實質投資成長情況仍待觀察。