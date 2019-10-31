IS新領袖將現身！美反恐中心曝「最可能接班人」：伊拉克宗教學者

▲巴格達迪26日晚間在美軍突擊中「引爆炸彈背心身亡」。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



美國國家反恐中心（NCTC）表示，伊斯蘭國（IS）新領袖未來幾日就會誕生，美國需再嚴防大型恐怖襲擊。中心主任崔佛斯（Russell Travers）指出，最有可能接班的是該組織高階代表穆爾哈吉（Abu Hasan al-Muhajir），但傳出已遭殺害，還有一名人選則是伊拉克宗教學者阿布杜拉（Hajji Abdallah）。

綜合外媒報導，崔佛斯出席國會時指出，儘管巴格達迪之死對伊斯蘭國來說，的確是相當大的損失，但對IS組織並不會有太大的影響，IS的意識形態會延續下去，且構成隱憂。

▲美反恐中心主任崔佛斯（Russell Travers）預測IS新領袖近日就會公布。（圖／達志影像／美聯社）

崔佛斯還說，IS組織仍有不少的替代人選，他可預測IS的新領袖在未來幾日至幾周內就會誕生，並要求底下的分支、附屬組織對新領袖宣誓忠誠，從過往的經驗裡可知，恐怖組織不會長期陷入「無領袖狀態」。

伊斯蘭國最高領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)，26日晚間在美軍突擊中引爆炸彈背心身亡。據了解，身為巴格達迪最親密夥伴之一的薩耶特(Mohammed Ali Sajet)，為美軍的突擊行動提供了關鍵資訊。