主計總處上修第三季GDP至2.91％　創5季以來新高

▲行政院主計總處專門委員陳雅玫（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（31）日公布Q3主計總處今發布第3季經濟成長率概估統計為2.91%，為5季以來新高，且較8月預測數上修0.24個百分點，主因為台商回流、轉單效應、國內產能提升、外需與國內投資皆優於預期所致。

主計總處表示，從外需方面來看的話，中美貿易戰的紛擾為全球經濟增添變數，加上國際原物料價格漲少跌多，Q3按美元計價商品出口減0.81％(以新台幣計價則增0.99％)，其中資通與視聽產品及電子零組件受產能回流及旺季出貨效益影響，分別增25.09％及3.92％，其餘品項則多呈減少，基本金屬、塑橡膠及機械因原料行情走低及需求疲弱等，減幅逾1成。

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另外，Q3按美元計價的出口物價續減5.70％，併計服務輸出(來台旅客增6.47％)並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長4.23％(8月預測成長4.76％)。

若是從輸入來看，主計總出指出，美元計價資本設備進口雖增6.19％，但國際原物料價格續居低檔，第3季按美元計價商品進口減3.19％(按新台幣計價減1.44％)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長2.17％(8月預測成長3.48％)。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻1.58個百分點。

此外，主計總處指出，如果從內需方面來看，因新車改款及電動機車銷售持續熱絡，加上百貨公司促銷活動帶動買氣，整體零售業營業額增4.67%，餐飲業也增3.81%。且國內半導體廠商設備購置增加，機械設備投資持續升溫，新台幣計價資本設備進口增8.12%，營業用大客（貨）車及船舶等投資增加，推升運輸工具投資。

主計總處專門委員陳雅玫說，在國內投資的部份，8月時預測跌1.24%，不過在去年同期來看基數比較高，因此把存貨跟基期因素排除後，且在進口資本設備、運輸工具的部分都有提升，因此才會出現8月預測上修的情況，原先概估是跌1.01%，這個月反而提升的1.23個百分點，總的來說，下半年因受惠於台商回流、轉單效應的影響，使得Q3的GDP得以上修。

